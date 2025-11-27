Naši Portali
Ministar Šušnjar otkriva hoćemo li struju i plin uskoro plaćati puno skuplje

Igor Bobić
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Igor Bobić
27.11.2025.
u 15:33

Gost nove epizode podcasta Bobu Bob!  Večernjeg TV-a je ministar gospodarstva Ante Šušnjar s kojim urednik igor Bobić razgovara o proširenom popisu proizvoda s ograničenom cijenom kao glavnim instrumentom Vlade za borbu protiv inflacije. Hoće li se lista još proširivati ili sužavati i planira li Vlada još neke mjere? Hoće li subvencije za plin i struju nakon ožujka sljedeće godine biti ukinute? Prati li Vlada cijene goriva i je li spremna opet intervenirati?  Što donose izmjene zakona kojima bi se zabranila prodaja u trgovinama i dostava alkohola između 20 sati i 6 sati ujutro? Ima li Hrvatska argumente s kojima se u Bruxellesu može obraniti od optužbi mađarskog MOL-a protiv JANAF  i vrijedi li i dalje ponuda da JANAF kupi  NIS? Kakva je suradnja HDZ-a i DP-a i kakav je Andrej Plenković šef?  Na koji način je DP promijenio narativ o Thompsonu?

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 28. Studenog u 20h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista. 

