Ministar Šušnjar otkriva hoćemo li struju i plin uskoro plaćati puno skuplje

Gost nove epizode podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je ministar gospodarstva Ante Šušnjar s kojim urednik igor Bobić razgovara o proširenom popisu proizvoda s ograničenom cijenom kao glavnim instrumentom Vlade za borbu protiv inflacije. Hoće li se lista još proširivati ili sužavati i planira li Vlada još neke mjere? Hoće li subvencije za plin i struju nakon ožujka sljedeće godine biti ukinute? Prati li Vlada cijene goriva i je li spremna opet intervenirati? Što donose izmjene zakona kojima bi se zabranila prodaja u trgovinama i dostava alkohola između 20 sati i 6 sati ujutro? Ima li Hrvatska argumente s kojima se u Bruxellesu može obraniti od optužbi mađarskog MOL-a protiv JANAF i vrijedi li i dalje ponuda da JANAF kupi NIS? Kakva je suradnja HDZ-a i DP-a i kakav je Andrej Plenković šef? Na koji način je DP promijenio narativ o Thompsonu?

