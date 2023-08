Bivši veleposlanik u Moskvi: Prigožin je imao bizarne običaje tijekom letova, a sada je možda vjerovao nekim jamstvima

Niz pitanja otvoreno je nakon pada zrakoplova u kojem je bio i šef Wagnera Jevgenij Prigožin. Službene potvrde o njegovoj smrti još nema, no zašto njegova eventualna smrt nikoga nije iznenadila, komentirao je u Večernjakovoj emisiji Politički intervju tjedna bivši ministar u Vladi RH i bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.

Emisiju je moderirala Petra Maretić Žonja, a istaknuta tema u razgovoru s Kovačevićem bilo je i pritvaranje navijača Dinama u Grčkoj.

Od srijede navečer pad zrakoplova u kojem je bio Jevgenij Prigožin glavna je vijest. Zašto to nikoga nije iznenadilo?

Zato što su svi očekivali da će on na ovaj ili onaj način biti smaknut nakon pobune koja se dogodila točno dva mjeseca prije rušenja zrakoplova. Svi su predviđali da Putin neće oprostiti tu pobunu i samo su čekali vijest o stradavanju Prigožina. Da će stradati baš na ovaj način, bilo je manje očekivano – predviđalo se da bi mogao stradati u Africi jer je tamo i boravio. Zanimljivo je i da se sastao sa šefom pobunjeničke frakcije u Sudanu, što upućuje u duboku upletenost Rusije u nepovoljna zbivanja u Africi.

Pretpostavlja se da je Prigožin ipak vjerovao aranžmanu koji je postigao s Putinom jer je javno bilo rečeno da će pobuna biti oproštena, a da će se promijeniti položaj Wagnera. Prigožin je i inače imao bizarne običaje kada je letio u Rusiji. Inzistirao je da u kabini budu i padobrani, što se dogodilo i ovaj put, ali ako avion leti na visini od 9000 metara, padobran ne pomaže.

Svi su očekivali da će se ovako nešto dogoditi. Baš tim više, je li on možda bio previše lakomislen?

Možda je vjerovao nekim jamstvima, ne mislim pritom na jamstva Lukašenka koji je bio posrednik u pregovorima, ali je možda imao obećanja nekoga iz strukture ruskih vlasti. Ne treba biti naivan – tu pobunu koju je poveo ne bi pokrenuo bez podrške nekih ljudi u strukturama ministarstva obrane, ali i vjerojatno i nekih drugih. Pretpostavljam da je imao stanovita jamstva da će se taj sporazum provesti u djelo. K tome, pretpostavljam da je računao na to da bi to bio atentat jasno usmjeren na njega, a ne i na avion u kojem je bilo još devetero ljudi. Sasvim je nerazumljivo da netko tko se bavi ovakvim poslom nije poduzeo uobičajene mjere sigurnosti. Ovaj put je s njim bio i glavni zapovjednik snaga Wagnera [Dmitrij Utkin]. Prigožin je poslovni šef i vlasnik Wagnera, ali je Utkin bio glavni čovjek koji je organizirao aneksiju Krima te dijelova Luganska i Donjecka. Kada je izbila ta pobuna u lipnju, svi su se pitali gdje je Utkin jer su svi znali da je on glavni mozak iza operacija Wagnera. Time je ta struktura obezglavljena i vjerojatno će o daljnjoj sudbini te kompanije odlučivati Putin i ministarstvo obrane.

Ovo je prema vašemu mišljenju onda početak kraja Wagnera, barem u onom obliku u kojem je dosad postojao? Što mislite da će se tamo događati?

Tko je sljedeći, ovisi o ulozi koju je taj, nama i dalje nepoznati, imao u pobuni u lipnju. Ovisi o tome i hoće li se ovi koji su preostali u strukturi koja upravlja Wagnerom, a tu ima i bivših zamjenika ministra obrane, pokoriti Kremlju. Ako to naprave, pretpostavljam da će nastaviti normalno raditi, ali ne smiju biti izravno upleteni u pobunu. Ako pak jesu, najrazumnije bi bilo da potraže izlaz u emigraciji.

I 2015. pojavila se vijest da je Prigožin ubijen, a onda se nekoliko dana nakon toga pojavio na televiziji. Koliko vjerujete i novim teorijama da je on zapravo živ?

Ne vjerujem, ali ne treba isključiti i tu opciju. Ovo u 2015. dogodilo se u Kongu. Treba znati da je Prigožin nakon svakog leta tražio da se uništi i popis putnika. Ono što bi moglo imati veze s ovim padom zrakoplova jest to da je Prigožin često tijekom letova iznad Rusije mijenjao odredište. Svaki let se planira, kontrola leta ima svoje podatke, a dosad je on navodno iz sigurnosnih razloga prijavljivao jedan smjer, a onda bi tijekom leta promijenio odredište. Teorijski je zamislivo da je on to pokušao učiniti i ovaj put, ali da mu nisu izašli ususret kao što je to bilo prije, tim prije što je u trenutku pada zrakoplova bio nedaleko od predsjedničke rezidencije Valdaj, gdje su snažne snage protuzračne obrane. Shodno tome, zamislivo je i da je avion tijekom leta nenajavljeno promijenio smjer kretanja gdje se nalazi štićena predsjednička rezidencija te je to iskorišteno kao povod da ga se sruši. Ako ste gledali videozapise pada aviona, ona žena koja je komentirala rekla je: ''A, to je dron, očito ga je srušila protuzračna obrana.'' Analitičari nisu isključili mogućnost da je avion oboren sredstvima protuzračne obrane, ali je najvjerojatnije da je u samom avionu bila eksplozivna naprava ili da je napravljena neka greška u konstrukciji aviona.

Je li moguća odmazda Wagnera? Pojavile su se prijetnje, no treba li očekivati osvetu i je li Putin ugrožen?

Njegov položaj već se destabilizirao u pobuni, a ovo rješavanje posljedica trebamo smatrati pokušajem konsolidacije vlasti. Wagner je plaćenička skupina, oni rade za onog tko ih plaća. Hoće li ih netko plaćati da bi osvetili Prigožina, to nije jasno. Prigožin je nedvojbeno imao podršku u strukturama ruske vlasti i moguće je da je taj nepoznat i dalje spreman i dalje se suprotstaviti Putinu. No, to je opasna igra jer takvi u Rusiji završavaju upravo kao Prigožin.

Od srijede imamo situaciju oplakivanja Prigožina. Postaje li on nekakav ruski mučenik u narodu?

Nedvojbeno je tako. To je i utjecaj tih desničarskih ideologa koji razvijaju koncepcije Eurazije prema kojoj je Rusija zasebna civilizacija i ima pravo na svoj imperij, manje više u granicama bivšeg SSSR-a. Iz pozicija tih ideologa ova invazija bi zapravo trebala biti jedan od koraka u ostvarivanju te koncepcije. Zagovornici te koncepcije kritiziraju Putina zbog njegove nedovoljne odlučnosti i oni su imali podršku među ovim najradikalnijim pobunjenim elementima te je očito da imaju podršku i unutar Rusije. Putin se katkad pozivao i na njih, ali se ne može reći da su oni imali presudan utjecaj na njega. Kada je najavljivao agresiju na Ukrajinu, Putin se oslonio na neku vrstu te eurazijske ideologije, govoreći da su Rusi i Ukrajinci zapravo isti narod te da je Ukrajina sve što ima dobila od Sovjetskog Saveza. Osobito je naglasio pogrešnu Lenjinovu koncepciju koji je priznao pravo naroda na odcjepljenje. Postoje takve snage u ruskom društvu.

Invazija traje gotovo 550 dana. Što bi se nakon ovoga moglo događati na ukrajinskom teritoriju?

Nije realno očekivati neke jako bitne pomake na vojnom planu. Rusija je pokazala da ne može okupirati cijelu Ukrajinu, čak ni učinkovito kontrolirati područja koja je anektirala. Rusija ne može ni jamčiti sigurnost svojih građana jer je Moskva na meti dronova. Nedvojbeno je da je Rusija u Ukrajini doživjela neuspjeh u odnosu na ono što je htjela ostvariti i inzistiranje na tome da je riječ o specijalnoj vojnoj operaciji objašnjivo je time što je Putin vjerovao da može voditi takve operacije u Ukrajini koje neće imati svakodnevne posljedice za građane u Rusiji. Nadao se da će ponoviti uspjeh kakav je ostvario aneksijom Krima kada je njegova popularnost dosegla 80 posto. Međutim, ovo je rat koji se vodi i na teritoriju Rusije.

Nazire li se kraj prema vašemu mišljenju?

Ne. Jasno je da će Zapad podržavati Ukrajinu i da neće dopustiti rusku okupaciju Ukrajine, ali ishod rata ne možemo znati. Poruka NATO-a Zelenskom vrlo je jasna: Ukrajina će biti primljena u NATO kad završi rat, ali nije rečeno kakav ishod treba biti. Pozicija Zelenskog zapravo je nemoguća.