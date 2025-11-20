Naši Portali
BOBU BOB! U PETAK U 20 SATI

Siniša Hajdaš Dončić otkriva kako će pobijediti HDZ na izborima i hoće li SDP predložiti zakon o zabrani ustaškog pozdrava

Zagreb: Igor Bobić sa gostom Sinišom Hajdašem Dončićem
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Igor Bobić
20.11.2025.
u 17:14

Podcast Bobu Bob! pratite u petak u 20 sati na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji u razgovoru s urednikom i voditeljem Igorom Bobićem otkriva u kojoj je rundi političke borbe nakon što je poslije izbora za šefa stranke prošloga rujna rekao da će ljevicom, kao Mate Parlov, lukavošću i hrabrošću pobjeđivati. 

Kako će pobijediti Andreja Plenkovića i HDZ i vjeruje li da će to biti na redovnim ili prijevremenim izborima? Koje reforme SDP nudi za lokalnu upravu i samoupravu, zdravstvo, školstvo i pravosuđe? Hoće li sklopiti predizbornu koaliciju s MOŽEMO! i hoće li on ili Tomislav Tomašević biti premijerski kandidat? Strahuje li od sudbine svog prethodnika Peđe Grbina kojeg je na izborima htio zamijeniti Zoran Milanović? Što ako Milanović izabere treći put i na izbore izađe sa svojom listom, o čemu se naveliko priča? Je li s predsjednikom Republike i dalje prijatelj i je li on, bez obzira na to, za SDP aorist, odnosno prošlo svršeno vrijeme, kako je jedanput rekao? Zašto misli da Andrej Plenković koketira s ustaštvom? Hoće li SDP predložiti zakon o zabrani ustaškog pozdrava, hoće li biti dopuštene iznimke i kako to namjerava provesti? 

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 21. Studenog u 20h na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista.
Komentara 5

Pogledaj Sve
ED
edvardl
17:39 20.11.2025.

Na svu sreću, nemaš ti šanse pobijediti ni na vatrogasnoj zabavi, a kamo li na izborima! Jadnik, bijednik, nesposoban...

NH
Nebinarni hadezeovac
18:08 20.11.2025.

Najgori ministar u vladi koja je prema svim makroekonomskim pokazateljima spadala među šest najgorih vlada na svijetu. U četiri godine tri puta pad BDP-a i to u razdoblju kada smo ušli u EU i kada su curili pretpristupni fondovi. Raspolagao je milijardama, a uspio je napravili trećinu magistrale u svojoj županiji. Hajdaš Dončić u normalnoj zemlji ne bi mogao biti ni portir u tvornici parnih kotlova.

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
17:45 20.11.2025.

Kada vidim gospon druga mogu se samo nasmijati. Čitati ili slušati što ima za reći je gubljenje vremena.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

