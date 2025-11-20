Siniša Hajdaš Dončić otkriva kako će pobijediti HDZ na izborima i hoće li SDP predložiti zakon o zabrani ustaškog pozdrava

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji u razgovoru s urednikom i voditeljem Igorom Bobićem otkriva u kojoj je rundi političke borbe nakon što je poslije izbora za šefa stranke prošloga rujna rekao da će ljevicom, kao Mate Parlov, lukavošću i hrabrošću pobjeđivati.

Kako će pobijediti Andreja Plenkovića i HDZ i vjeruje li da će to biti na redovnim ili prijevremenim izborima? Koje reforme SDP nudi za lokalnu upravu i samoupravu, zdravstvo, školstvo i pravosuđe? Hoće li sklopiti predizbornu koaliciju s MOŽEMO! i hoće li on ili Tomislav Tomašević biti premijerski kandidat? Strahuje li od sudbine svog prethodnika Peđe Grbina kojeg je na izborima htio zamijeniti Zoran Milanović? Što ako Milanović izabere treći put i na izbore izađe sa svojom listom, o čemu se naveliko priča? Je li s predsjednikom Republike i dalje prijatelj i je li on, bez obzira na to, za SDP aorist, odnosno prošlo svršeno vrijeme, kako je jedanput rekao? Zašto misli da Andrej Plenković koketira s ustaštvom? Hoće li SDP predložiti zakon o zabrani ustaškog pozdrava, hoće li biti dopuštene iznimke i kako to namjerava provesti?

