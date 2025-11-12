Naši Portali
ZELENSKI TRAŽIO DA ODSTUPE

Korupcijski skandal 'trese' Ukrajinu. Ključni ministri podnijeli ostavke

12.11.2025.
u 19:41

Mindič je napustio Ukrajinu neposredno prije izbijanja skandala. Ministrica energetike nije službeno imenovana u istrazi, ali se smatra bliskom osobom svog prethodnika, pišu ukrajinski mediji

Usred velikog korupcijskog skandala u energetskom sektoru, ukrajinski ministri pravosuđa i energetike podnijeli su u srijedu ostavke na zahtjev predsjednika Volodimira Zelenskija. "Ministri su podnijeli svoje ostavke sukladno zakonu", rekla je premijerka Julija Sviridenko. Ostavke su podnijeli ministar pravosuđa Hermana Haluščenka i ministrica energetike Svitlana Grinčuk. Njihove zamjene sada mora odobriti parlament. 

Ukrajinski antikorupcijski ured (NABU) je u ponedjeljak objavio da istražuje energetski sektor zemlje, jer je u državnoj nuklearnoj elektrani otkrivena mreža podmićivanja vrijedna 100 milijuna dolara. Istražitelji NABU-a pretražili su domove ministra pravosuđa Hermana Haluščenka koji je ranije bio na čelu Ministarstva energetike i Timura Mindiča, suvlasnika studija Kvartal 95 i bivšeg poslovnog partnera Volodimira Zelenskija.

Mindič je napustio Ukrajinu neposredno prije izbijanja skandala. Ministrica energetike nije službeno imenovana u istrazi, ali se smatra bliskom osobom svog prethodnika, pišu ukrajinski mediji. "Apsolutno je neprihvatljivo da u ovim okolnostima određene sheme i smicalice postoje u energetskom sektoru", dok se Ukrajina suočava s "nestancima struje, ruskim napadima i gubicima", rekao je Zelenskij.

Oleksandr Abakumov, šef Glavnog istražnog odjela NABU-a, rekao je da je specijalna operacija razotkrila visokorangiranu kriminalnu organizaciju koja djeluje u energetskom i obrambenom sektoru. Istraga obuhvaća slučajeve korupcije, pranja novca i nezakonitog bogaćenja.

Ukrajinske antikorupcijske vlasti su ranije ovog tjedna objavile da su razbile složeni korupcijski sustav od 100 milijuna dolara (86 milijuna eura) pronevjerenih sredstava iza kojeg, stoji Mindič, posebno u nacionalnom nuklearnom operateru Energoatomu. Prema istrazi, Haluščenko je u mrežu bio uključen dok je bio ministar energetike.

rat u Ukrajini korupcija Volodimir Zelenski Ukrajina

