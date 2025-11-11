Naši Portali
TIMUR MINDICH

Tko je prijatelj Zelenskog osumnjičen u velikom korupcijskom skandalu? Kod njega je navodno slavio i rođendan

Autor
Danijel Prerad
11.11.2025.
u 16:38

Mindich, suvlasnik predsjednikove produkcijske kuće Kvartal 95, navodno je profitirao od svojih veza sa Zelenskim i dramatično povećao svoj utjecaj posljednjih godina, prema novinarskim istragama

I dok se veliki korupcijski skandal u Ukrajini polako raspliće Oleksandr Klimenko, glavni ukrajinski tužitelj za borbu protiv korupcije, pokrenuo je internu istragu o mogućem curenju informacija, priopćio je Ured posebnog tužitelja za borbu protiv korupcije (SAPO). Istraga dolazi nakon izvješća da je bivši poslovni partner predsjednika Volodimira Zelenskog, Timur Mindich, bio obaviješten o mogućim pretresima te da je uspio unaprijed napustiti zemlju. Upravo je on bio i najčešće spominjan u kontekstu pokušaja ukrajinske vlasti da ograniče neovisnost NABU-a, od čega su morali odustati nakon velikih prosvjeda Ukrajinaca i pritisaka saveznika. Curenje informacija dogodilo se u protekla dva tjedna, rekao je izvor iz policije za Kyiv Independent.

Ključne riječi
Timur Mindich Volodimir Zelenski Ukrajina korupcija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
17:12 11.11.2025.

Zašto Večernji ne prenose koliko se obogatio Zelenski od kako je počeo rat protiv Rusije . Koliko je stotima miliona pokrao i šta je sve kupio za te novce po evropi i svetu? Engleski muzičar Sting (Gordon Samner) prodao je (Gordon Samner) prodao je svoje luksuzno vinsko imanje Tenuta il Palagio u Toskani porodici ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog za 75 miliona evra, prenosi portal "Databejs Italija", koji je tvrdnju potkrepio fotografijama dokumenata iz katastra.

