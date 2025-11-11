Tko je prijatelj Zelenskog osumnjičen u velikom korupcijskom skandalu? Kod njega je navodno slavio i rođendan

I dok se veliki korupcijski skandal u Ukrajini polako raspliće Oleksandr Klimenko, glavni ukrajinski tužitelj za borbu protiv korupcije, pokrenuo je internu istragu o mogućem curenju informacija, priopćio je Ured posebnog tužitelja za borbu protiv korupcije (SAPO). Istraga dolazi nakon izvješća da je bivši poslovni partner predsjednika Volodimira Zelenskog, Timur Mindich, bio obaviješten o mogućim pretresima te da je uspio unaprijed napustiti zemlju. Upravo je on bio i najčešće spominjan u kontekstu pokušaja ukrajinske vlasti da ograniče neovisnost NABU-a, od čega su morali odustati nakon velikih prosvjeda Ukrajinaca i pritisaka saveznika. Curenje informacija dogodilo se u protekla dva tjedna, rekao je izvor iz policije za Kyiv Independent.