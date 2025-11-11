Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
RUSI TVRDE DA SU OTKRILI ZAVJERU

Krađa ruskog MiG-31, hipersonična raketa i 3 milijuna dolara: Ovo su detalji navodne diverzije britanskih i ukrajinskih obavještajaca

FILE PHOTO: Swedish military publishes pictures of Russian jets
Foto: SWEDISH ARMED FORCES/REUTERS
1/3
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
11.11.2025.
u 12:07

Državna televizija emitirala je fotografije poruka i snimke muškarca koji je, kako su rekli, radio za ukrajinsku i britansku službu i ponudio 3 milijuna dolara ruskom pilotu da odleti MiG-om u Europu te da je pilotu ponuđeno i državljanstvo

Ruska savezna sigurnosna služba (FSB) rekla je da je spriječila zavjeru ukrajinskih i britanskih obavještajaca da nagovore ruske pilote na krađu zrakoplova MiG-31 naoružanog hipersoničnom raketom Kindžal za 3 milijuna dolara, objavili su državni mediji u utorak. Novinska agencija RIA citirala je FSB koji kaže da je oteti zrakoplov trebao biti preusmjeren prema zračnoj bazi NATO-a u rumunjskom gradu Constanti, gdje bi ga mogla srušiti zračna obrana, navodi agencija.

FSB, glavni nasljednik KGB-a iz sovjetskoga doba, kaže da su Ukrajina i Britanija planirale veliku "provokaciju" koristeći oteti avion i da su ukrajinski vojni  obavještajci nastojali pridobiti ruske pilote za 3 milijuna dolara da ukradu zrakoplov. "Poduzete mjere spriječile su planove ukrajinske i britanske obavještajnu službe za veliku provokaciju", prenosi RIA izjave dužnosnika FSB-a.Državna televizija emitirala je fotografije poruka i snimke muškarca koji je, kako su rekli, radio za ukrajinsku i britansku službu i ponudio 3 milijuna dolara ruskom pilotu da odleti MiG-om u Europu te da je pilotu ponuđeno i državljanstvo.

Ruski Kindžal je balistički projektil lansiran iz zraka koji Moskva naziva hipersoničnim, sposobnim za velike brzine i manevriranje putanjama leta s ciljem otežavanja protuzračnoj obrani praćenja i presretanja. Rusija dugo smatra Britaniju svojim glavnim neprijateljem.

Moskva optužuje London za poticanje rata u Ukrajini i britanske obavještajce za pomoć Ukrajini u pokretanju niza operacija u dubini ruskog teritorija. Britanija smatra rusku invaziju na Ukrajinu imperijalnom otimačinom zemlje. London je više puta upozoravao da ruski obavještajci pokušavaju posijati kaos širom Britanije i Europe kako bi potkopavali demokraciju.

Ključne riječi
Velika Britanija FSB Rusija Ukrajina

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar kozorog
kozorog
12:49 11.11.2025.

zašto bi zapad treba stari derutni ruski avion, i raketu za koju ukrajinci tvrde da ju svaki put skinu? možda zato jer je mig-31 jedini avion u svijetu koji može nositi ovakvi oružje, a ova raketa jedina aktivna i u borbama dokazana učinkovitost.

Avatar Aurel
Aurel
13:25 11.11.2025.

kažu ruSSi: "da je oteti zrakoplov trebao biti preusmjeren prema zračnoj bazi NATO-a u rumunjskom gradu Constanti, gdje bi ga mogla srušiti zračna obrana" - znači platiš pilotu 3 milijuna € da doleti sa mog-om do rumunjske gdje ćeš ga - srušiti??? koliko litara loše votke moraš popiti da bi pristao na ovo? je li isplata prije ili poslije obavljenog zadatka? pitam za frenda...

Avatar Kajman
Kajman
13:12 11.11.2025.

Rusija je upala nasilno u drugu suverenu državu koju razara i ubija njihove građane. Tu cijela priča staje i nema toga što Rusiju od toga može opravdati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja