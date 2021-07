Komemoracija bez kontra prosvjeda: Keleminčeve pristaše policija zaustavila prije Srba

U organizaciji Srpskog narodnog vijeća danas je u Srbu održana 80. godišnjica podizanja ustanka. Srpsko narodno vijeće na svojim stranicama je izvijestilo da je Milorad Pupovac predsjednik SNV-a istakao kako su se u Srbu okupili ne samo zato da bi, kako se navodi, obilježili ustanak i obranu golog života 1941. nego i da se obilježi najveće postignuće tog vremena a to je kako se navodi da su se Lika i Dalmacija ujedinili zajedno s ostalim krajevima kao i da su se Hrvati Srbi ujedinili oko ideje zajedničke slobode.

Pupovac je, navode dalje iz SNV-a, izjavio da se ustanak dogodio najprije u šumi Brezovica kraj Siska a onda i u Lici.

- Vatra otpora nastavila je gorjeti i nije se ugasila nego se širila ovim krajem kao i susjednom bosanskom krajinom ovi ustanici mogli su ići i lijevo, mogli su ići i desno, mogli su povesti narod u četnike a mogli su i u partizane. Bilo je onih koji su htjeli na četničku stranu, ali ovi nisu nego su ih odveli na pobjedničku partizansku i to kažem zbog onih koji tvrde da bi bio drugačiji ustanak nego što je bio. Nije to bio ustanak protiv onih kakvi su i oni sami nalik onima koji su vas proteklih dana ovdje vrijeđali zastrašivali i I uznemiravali, bio je to ustanak protiv ustaša nacista i fašista - navode iz SNV-a izjavu Milorada Pupovca i u zaključku ističu kako je cijeli vikend predsjednik autohtone hrvatske stranke prava Dražen Keleminec maltretirao i provocirao domaće stanovništvo u Srbu, te da ga je policija privela i prekršajno prijavila za remećenje javnog reda i mira.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL 27.07.2021., Srb - U organizaciji Srpskog narodnog vijeca u Srbu je obiljezena 80. obljetnica podizanja ustanka. Milorad Pupovac. Photo: Dino Stanin/PIXSELL

Naposljetku je komemoracija ove godine prošla bez, kako se navodi, takozvanih kontra prosvjeda Keleminčevih neoustaša koje je policija zaustavljala na prometnici odmah nakon skretanja prema Srbu.

Podsjetimo ranijih godina prosvjednici su isticali kako se u Srbu zapravo dogodio četnički ustanak tijekom kojeg su ubijeni mnogi hrvatski civili, dok su s druge strane organizatori i antifašisti isticali kako se dogodio ustanak naroda protiv ustaških zločina.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter rekla je, kako prenosi Hina, da će od Ravnateljstva policije zatražiti očitovanje o utvrđenim okolnostima i poduzetim mjerama vezano za incident u Srbu gdje je postavljena kamp kućica okićena ustaškim simbolima uz provociranje mještana.

- Šimonović Einwalter ukazala je na to da postojeće zakonodavstvo sadržava mehanizme za kažnjavanje javne upotrebe obilježja mržnje.

Također smatra, da je potrebno jasnije normativno regulirati neprihvatljivu javnu uporabu obilježja mržnje s obzirom na neujednačenost sudske prakse i jasne stavove Ustavnog suda o neprihvatljivosti simbola te karaktera NDH kao negacije temeljnih vrednota ustavnog poretka RH. Poručila je kako podržava inicijativu predstavnika naroda stradalih od ustaškog režima za eksplicitnom zabranom upotrebe ustaškog znakovlja, među kojima i pokliča "Za dom spremni".

Govoreći o incidentu, pravobraniteljica je podsjetila kako SNV 27. srpnja organizira komemorativni skup u Srbu i kako već godinama tada u Srb dolazi i čelnik Autohtone - Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec, u javnosti poznat po postrojavanju pripadnika svoje stranke u crnim odorama, kao i uzvikivanju pokliča "Za dom spremni" i salutiranja ustaškim pozdravom, za što je i prekršajno osuđivan.

Šimonović Einwalter navodi kako je ove godine Keleminec s nekoliko svojih sljedbenika u Srb došao nekoliko dana prije održavanja komemorativnog skupa, a njihov boravak obilježilo je više incidenata, koji su rezultirali prekršajnim postupcima, kako protiv Keleminca, tako i protiv nekoliko mještana Srba. Vlastite izjave, ali i neke incidentne situacije, sam je Keleminec snimio i objavio na internetu, a neki prateći komentari sadrže eksplicitne poruke mržnje i/ili ustaški pozdrav - navode iz Hine.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL 27.07.2021., Srb - U organizaciji Srpskog narodnog vijeca u Srbu je obiljezena 80. obljetnica podizanja ustanka. Stjepan Mesic i Milorad Pupovac. Photo: Dino Stanin/PIXSELL

Pupovac: Učinit ćemo sve da se ustaško znakovlje zabrani

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac obećao je u utorak da će učiniti sve što im stoji na raspolaganju da se ustaški pozdrav 'za dom spremni' i ustaško znakovlje zabrani te da u društvu stvore moralni osjećaj da taj pozdrav prestane imati pravo građanstva i javnosti u Hrvatskoj, navodi Hina.

"Organiziranje ovoga skupa danas je logistički bilo zahtjevno zbog pojačanih policijskih aktivnosti, netko se morao i tome posvetiti. Što se tiče izjave bivšeg predsjednika Mesića u vezi s pitanjem ustaškog nasljeđa koje postoji kod nas u zemlji i odnosa prema ustaškom pozdravu 'za dom spremni', one su izraz moralne odgovornosti prema našem društvu i zemlji", rekao je Pupovac na obljetnici podizanja ustanka u Srbu. Pupovac se osvrnuo na izjavu bivšeg predsjednika Republike Stjepana Mesića koji je u Srbu upozorio na pokušaje povijesnog revizionizma, naglasivši kako pozdrav ZDS treba zabraniti.

- O postupanju policije u Srbu nakon izvanredne medijske konferencije SNV-a kazao je da je policija napravila važan korak te je uklonila problematične ljude iz Srba.

"Ono što treba još napraviti jeste da ova vrsta opsade Srba od strane policije postane nepotrebna i da sudske vlasti urade svoj dio posla te da ljudi iz političkog života urade svoj dio posla", navode iz Hine izjavu Pupovca.