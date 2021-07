Pupovac: Tesla je dovoljno velik da ga ima i za Srbe i za Hrvate, kao i Ivo Andrić

Tesla je dovoljno velik da ga ima i za Srbe i za Hrvate, i za Amerikance i za cijeli svijet. Takav je Tesla, takvi su još neki drugi, značajni za Srbe i Hrvate, kao što je Ivo Andrić. Njega se ne da podijeliti kao što je podijeljeno nešto drugo. Njega i Teslu ne treba dijeliti, kao što su ponekad podijeljene teritorije – rekao je novinarima u subotu Milorad Pupovac, saborski zastupnik i predsjednik SNV-a, u Banskom Grabovcu pokraj Petrinje.

„Nikola Tesla nije dijelio Hrvate i Srbe, a još ih manje svađao. Nikola Tesla je jedan od onih simbola, premda nije bio političar, koji je doprinio izgradnji slobode hrvatskog i srpskog naroda u Austrougarskoj", dodao je Pupovac.

Pupovac je sudjelovao u komemoraciji, koju je organiziralo Srpsko narodno vijeće, u znak sjećanja na tragičnu sudbinu 1285 srpskih žrtava koje su stradale 25. i 26. srpnja 1941. kao žrtve ustaške NDH. Zločinu u Banskom Grabovcu, ističe SNV, prethodila je oružana akcija banijskih partizana, a 42 ustanika pod vodstvom Vasilja Gaćeše napali su u noći između 23. i 24. srpnja 1941. zgradu općine i željezničke stanice u Banskom Grabovcu. Nekoliko dana kasnije ustaše su u Banskom Grabovcu pobili 1.285 ljudi privedenih s cijele Banije.

„Ovaj kraj skupo je platio odluku da se pokrene ustanak, ali usprkos tome nisu posustali. Sjećanje na žrtve NDH predstavlja prije svega otpor svima onima koji danas žele relativizirati karakter zločina i režima koji ih je počinio", poručio je Pupovac koji je komentirao i odluku visokog predstavnika za BiH Valentina Inzka da iskoristi ovlasti i objavi dopune zakona Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i ratnih zločina.

Pupovac je rekao kako nije upoznat s detaljima tog zakona, no da bi to „trebalo biti civilizacijska vrijednost koje bi se svi trebalo držati".

"Bez obzira je li riječ o moralnoj ili zakonskoj normi trebalo bi je se držati svugdje, a posebno mi na prostoru bivše Jugoslavije. I ako je taj zakon smišljen generalno za sve ratne zločine i sve genocide koji su počinjeni na prostoru BiH i prostoru bivše Jugoslavije, a to znači i Hrvatske, onda nitko ne treba biti uznemiren. No, ako je stvoren tendenciozno da bi se samo odnosilo na odgovornost za jednu vrstu zločina, onda to sigurno može izazvati podjele i dodatne nesporazume kojih je u BiH ionako mnogo", naglasio je Pupovac.

