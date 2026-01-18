Naši Portali
VOZILA U NOĆI BEZ UPALJENIH SVJETALA

Novinarka Melita Vrsaljko privedena zbog vožnje u pijanom stanju

Zadar: Privođenje Melite Vrsaljko na prekršajni sud radi vožnje u pijanom stanju
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
18.01.2026.
u 14:57

Vozačica je odbila ponuđen preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu. Isključena je iz prometa i uhićena. Smještena je u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva

Zadarski list objavio je informaciju da je uhicena novinarka Melita Vrsaljko i to zbog vožnje u pijanom stanju. Tvrde da je riječ o neslužbenom saznanju i navode da je Melita Vrsaljko novinarka Faktografa i Klimatskog portala, koja živi u Nadinu, te da se u fokusu javnosti našla nakon što je dva puta fizički napadnuta dok je radila novinarski posao u mjestu u kojem živi u srpnju 2024. godine.

Najprije ju je stariji muškarac napao na javnoj površini u Nadinu, dok je prolazila pored divljeg deponija u nastajanju zajedno sa snimateljem s kojim radi na razvoju dokumentarnog filma u čijoj produkciji sudjeluje i udruga Faktograf.
Nešto kasnije napadnuta je još jednom, ovoga puta u svom domu, također u Nadinu. Kćer izvornog napadača ju je, nakon što je Vrsaljko otvorila ulazna vrata, počela udarati i pokušala joj oduzeti mobitel.

Osim toga, u fokus javnosti je došla i prošlog ljeta kada se sukobila s benkovačkim braniteljima zbog održavanja festivala “Nosi se!”, koji je na kraju otkazan - navode iz zadarskog lista. Na upit večernjeg lista o potvrdi ove informacije glasnogovornica PU Zadarske nam je rekla kako će uskoro policija objaviti priopćenje.

Melita Vrsaljko je za Večernji list samo kratko rekla kako nema komentara. Policija je ubrzo nakon upita Večernjeg lista objavila priopćenje: U nedjelju, 18. siječnja u 00.48 sati u Benkovcu u Ulici Stjepana Radića policijski službenici Policijske postaje Benkovac -  Obrovac zaustavili su 32-godišnju hrvatsku državljanku koja je upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka bez upaljenih svjetala. Daljnjom kontrolom utvrđeno je da je 32-godišnjakinji isteklo važenje vozačke dozvole, a provedenim alkotestiranjem utvrđena joj je koncentracija alkohola u organizmu od 1,68 g/kg. 

Vozačica je odbila ponuđen preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu. Isključena je iz prometa i uhićena. Smještena je u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Nakon prekršajne obrade zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 32- godišnjakinja je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. U optužnom prijedlogu policija je za zatražila zadržavanje, novčanu kaznu i kaznu zatvora u trajanju od 80 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Nakon saslušanja 32-godišnjakinje na sudu, predmet je stavljen u redovan postupak.

Na opetovani upit zadarskoj policiji nakon što je priopćenje i stiglo, a da nam potvrdi o kome je riječ iz policije su istakli kako vezeno za bilo kakav prekršaj policija ne navodi identitet počinitelja u svojim priopćenjima.

