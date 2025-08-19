Kod ugostitelja i radnici bez dozvole za boravak i rad, u proračun pola milijuna eura kazni

Iako se poslodavci žale kako im nedostaje radne snage, osobito tijekom turističke sezone, neki i dalje na štetu proračuna i radnika krše zakone, ne uplaćuju im doprinose za mirovinsko osiguranje, a među njima ima i poslodavaca koji se ne libe angažirati strane radnike bez dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj! U sklopu koordiniranih nadzora Državnog inspektorata od 12. svibnja do 3. kolovoza 2025., inspekcija rada na području cijele zemlje, a osobito u priobalju i na otocima, obavila je 1286 nadzora kod poslodavaca koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, u hotelima, kampovima, restoranima, barovima i dr.

– Inspekcijskim nadzorima bila je obuhvaćena provedba propisa o radu i zapošljavanju te su najčešće utvrđene povrede prekršajno sankcioniranih odredbi Zakona o strancima, Zakona o radu i Zakona o mirovinskom osiguranju koje se odnose na nezakoniti rad državljana trećih zemalja bez dozvole za boravak i rad, nepravilnosti u vođenju evidencije o radnicima, posebice o radnom vremenu radnika, neizdavanje pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada (kada ugovor o radu nije bio sklopljen u pisanom obliku), neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko osiguranje u propisanom roku i dr. – navodi DIRH.

Do početka kolovoza 2025. sudovima je, zbog sumnje u počinjenje 368 prekršaja protiv poslodavaca fizičkih i pravnih te odgovornih osoba u pravnim osobama, podneseno 99 optužnih prijedloga te je izdan 181 prekršajni i obvezni prekršajni nalog. Osim toga, donesene su i 164 upravne mjere, od čega 89 rješenja kojima je poslodavcima naloženo da prijave radnike na mirovinsko osiguranje i uplate u državni proračun 2650 eura, odnosno 6630 eura za svakog neprijavljenog radnika. Naime, prema Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, poslodavac plaća 2650 eura za svakog neprijavljenog radnika u proračun, a ako se kod istog poslodavca tijekom sljedećih nadzora u roku od šest godina ponovno utvrdi neprijavljeni rad, inspektor rada naložit će mu da uplati 6630 eura u proračun za svakog neprijavljenog radnika. Inspekcija rada izdala je i 57 rješenja na temelju Zakona o strancima kojima je poslodavcima privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti na 30 dana zbog nezakonitog rada stranih radnika koji nisu imali dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada. Usmena rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti ukinuta su za 50 poslodavaca koji su u roku tri dana inspektoru rada dostavili dokaz da su u proračun uplatili 3981,68 eura za svakog državljanina treće zemlje. Do početka kolovoza u proračun je tako ukupno uplaćeno 310.608 eura kazni.

U nadzoru propisa zaštite na radu obavljena su 982 nadzora u ugostiteljstvu te 34 nadzora u djelatnostima povezanim s turizmom. Kontrolirajući primjenu Zakona o zaštiti na radu inspektori rada zbog nezakonitosti su donijeli 2476 upravnih mjera, od čega se najveći broj odnosio na privremeno udaljavanje s mjesta rada radnika za kojeg poslodavac ne može predočiti dokaze o osposobljenosti za rad na siguran način i ispunjavanju propisanih uvjeta, zatim na zabranu korištenja neispravnih sredstava rada i osobne zaštitne opreme te na upravne mjere kojima je poslodavcima naređeno otklanjanje raznih nezakonitosti. Izrečeno je 576 kazni na mjestu prekršaja te je po toj osnovi u proračun uplaćeno 232.981 euro. Izdano je i pet prekršajnih naloga na iznos od 32.237 eura kazni. Ispada da su zbog kršenja raznih radnih propisa poslodavci u proračun uplatili više od pola milijuna eura.