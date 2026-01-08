Ispovijest preživjele iz pucnjave kod Murskog Središća: 'Monstrum nas je htio sve pobiti'

U kasnim večernjim satima 4. prosinca 2025. godine u Sitnicama dogodila se tragedija koja je potresla cijelo Međimurje. Josip Oršuš (40), nevjenčani suprug Merime Kalanjoš (29), upucao je svoju partnericu, a potom je jednim hicem usmrtio njezinu trudnu sestru Vanesu (28) pred kućom obitelji Kalanjoš. Obje su sestre odmah prevezene u Županijsku bolnicu Čakovec. Merima je preživjela teške ozljede, dok je Vanesa podlegla ranama i pokopana je 9. prosinca na groblju u Murskom Središću. Merima je zadobila brojne teške ozljede - višestruke rane torakalne stijenke, ozljede jetre i žučnjaka, ranu na dojci i prsnom košu, prijelome rebra i bedrene kosti, traumatski hemotoraks i pneumotoraks te ozljede pluća. "Dva puta mi je stalo srce, prošla sam operacije, bila sam u komi... oporavak će biti dug, godinu dana, rekli su doktori", ispričala je Merima. Opisala je za eMeđimurje kobnu večer kada je Oršuš došao u kuću. "Ja sam ga više puta pokušala ostaviti, no bio je strašno ljubomoran, prijetio bi mi. Skrivali su me po sigurnim kućama, no posljednji me put izmamio ucjenom – ‘pobit ću sve koje voliš ako mi se ne vratiš’".

Merima je opisala trenutke napada: "Uperio je pušku u Vanesu u hodniku, no ja sam skočila između njih i zagrlila sestru. Tako sam ju zaštitila. Prvi metak me pogodio u leđa. Odgurnula sam Vanesu i rekla joj neka bježi. Otišla je van, a on za njom. Čula sam još jedan pucanj vani. Tada nisam znala, no u tom je trenutku Josip upucao Vanesu u glavu. Bila sam u hodniku, ranjena i smrznuta od straha, no nekako sam uspjela povikati ukućanima da počnu bježati". Dodala je kako je Oršuš tražio i njezina oca a potom je lažno sugerirala Oršušu da je njezin otac ozlijeđen kako bi ga zavarala. "Josip se pobjegao, a Vanesu i mene su odveli u bolnicu. Kad sam se probudila iz kome, saznala sam da mi je sestra mrtva. A kad sam ležala u bolnici i kada su me oživljavali, kao da sam je vidjela, bila je uz mene cijelo vrijeme", ispričala je Merima. "Sve bih dala da je Vanesa živa, da sam barem ja na njezinom mjestu, samo da je ona živa", kaže.

"Komadić metka još je u meni, kost je previše oštećena za zahtjevniju operaciju. Potrebno je vremena kako bi se vidjelo hoće li bedrena kost ojačati. Iz noge mi izlazi šipka, a krećem se uz pomoć štaka". Merima je dodala da joj obitelj, mlađa sestra Novela i njezin dečko Filip, pružaju veliku podršku. Na kraju je ispričala kako noći provodi u strahu: "Ne spavam noćima, kad zaklopim oči počinju noćne more… to je strah i stres, to je bol i gubitak… Monstrum nas je htio sve pobiti…", izjavila je Merima s ogromnim strahom u očima.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/

