HDZ vezao Ustavni i Vrhovni sud, oporba: To je nasrtaj na demokraciju

Premijer Andrej Plenković konačno je i službeno je potvrdio kako će imenovanje na čelnu funkciju na Vrhovnom sudu, o čemu Sabor odlučuje na prijedlog predsjednika države, njegova stranka uvjetovati izborom ustavnih sudaca. Međutim, ako je suditi po reakcijama oporbe, izgledi za to su ravni nuli što znači da će Ustavni sud, kako stvari stoje, do daljnjega djelovati u "krnjem" sastavu od desetero sudaca, a da će Vrhovni sud i dalje voditi vršitelj dužnosti.



'Nasrtaj na temelje demokracije'



Iz kritika koje su jučer razmijenili vladajući i oporba, jasno je kako je u cijeloj priči i jednoj i drugoj daleko važniji utjecaj na prilike na Ustavnom sudu, nego to tko će zasjesti na čelo Vrhovnog suda. Šef najveće oporbene stranke Siniša Hajdaš Dončić premijerovu je namjeru "vezanog imenovanja" odmah nazvao skandaloznom i suludom, ocijenivši da je riječ o grubom nasrtaju na temelje demokracije. Tumači, dodatno, da je kandidate za najviše funkcije Plenković ovim pretvorio u predmet političke trgovine. Jučer su pak poručili kako je vezivanje izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda dokaz da se HDZ ruga hrvatskim građanima. - Odgovor HDZ-a na pitanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda nije odgovor predsjedniku SDP-a, nego građanima Republike Hrvatske koje bi te institucije trebale štititi. HDZ je stranka na vlasti i snosi punu političku odgovornost za stanje u državi. No ta je odgovornost odavno zamijenjena bahatlukom, sustavnom korupcijom i klijentelističkom praksom - priopćili su iz SDP-a.