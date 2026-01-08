Naši Portali
HODANJE PO LEDU

Vatrogasci upozoravaju: Jedan pogrešan korak i možete završiti u ledenoj vodi!

Park prirode Blidinje i zaleđeno jezero tijekom sunčanog zimskog dana
Foto: Zvonimir Barisin
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
08.01.2026.
u 20:40

"Ako šetate u blizini vode, činite to pri dnevnom svjetlu, kada je vidljivost dobra, a ako se krećete u sumrak ili noću, koristite dobro osvijetljene rute. Držite se podalje od ruba vode, jer tlo i led mogu biti klizavi i nestabilni", napomenuli su

 Izlazak na zaleđene vodene površine poput jezera, rijeka, potoka, bara ili ribnjaka izuzetno je opasan, upozorila je u četvrtak Vatrogasna postrojba Zagreb, savjetujući građanima da nikada ne pretpostave da je led dovoljno debeo da izdrži njihovu težinu. "Iako može izgledati čvrsto, led je često neujednačene debljine, a posebno je tanji dalje od obale. Kada led popusti, to se događa gotovo trenutno, bez ikakvog upozorenja", upozorili su vatrogasci u objavi na Facebooku uz poruku "ne riskirajte".

Pad u ledenu vodu izaziva šok koji dovodi do nekontroliranog disanja, gubitka snage i ozbiljnih poteškoća, čak i kod snažnih i iskusnih plivača. Rizik od hipotermije je vrlo visok i može imati smrtne posljedice. Kako bi se smanjio rizik od nesreće, vatrogasci građanima savjetuju da ne hodaju, ne kližu i ne igraju se na ledu te da i kućne ljubimce drže podalje od zaleđenih površina i uvijek ih vode na povodcu.

Park prirode Blidinje i zaleđeno jezero tijekom sunčanog zimskog dana
30.11.2025., Blidinje - Panorame parka prirode Blidinje. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto: Zvonimir Barisin

"Ako šetate u blizini vode, činite to pri dnevnom svjetlu, kada je vidljivost dobra, a ako se krećete u sumrak ili noću, koristite dobro osvijetljene rute. Držite se podalje od ruba vode, jer tlo i led mogu biti klizavi i nestabilni", napomenuli su. Roditeljima su savjetovali da razgovaraju s djecom i educiraju ih o iznimno velikim opasnostima igranja na ledu s obzirom na to da djeca često ne mogu procijeniti rizik, a led se može slomiti u trenutku.

U slučaju da netko ipak nađe u vodi, vatrogasci savjetuju da osoba ostane mirna i okrene se na leđa kako bi plutala i došla do daha. "Pokušajte se uhvatiti za nešto što pluta kako biste ostali na površini, vičite u pomoć i zadržite smirenost. Tek nakon što ponovno uspostavite kontrolu disanja, plivajte prema sigurnosti ako ste u mogućnosti", naveli su.

Vatrogasci snijeg led

