FOTO Zbog požara kamiona u riječkom tunelu paraliziran promet na A7 u smjeru Rupe

Zbog sanacije mjesta požara na kamionu u tunelu Škurinje II večeras je zatvoren promet za sva vozila na autocesti A7 u smjeru Rupe, između čvora Škurinje i čvora Rujevica. Požar je izbio oko 19.45 sati, a prema dosadašnjim informacijama, nema ozlijeđenih.
ZAMJERIO JOJ
FOTO Manekenka od NFL zvijezde tražila razvod jer mu je 'ponos' prevelik. Drama dobila novi nastavak – on je sad tuži
DIŠE PUNIM PLUĆIMA
FOTO Maja Šuput pobjegla na drugi kraj svijeta sa Šimom! Izvodili su ljubavne vratolomije
Izlazak iz sjene prvog predsjednika