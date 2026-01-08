FOTO Zbog požara kamiona u riječkom tunelu paraliziran promet na A7 u smjeru Rupe

Zbog sanacije mjesta požara na kamionu u tunelu Škurinje II večeras je zatvoren promet za sva vozila na autocesti A7 u smjeru Rupe, između čvora Škurinje i čvora Rujevica. Požar je izbio oko 19.45 sati, a prema dosadašnjim informacijama, nema ozlijeđenih.

Foto: HAK

Promet se vodi obilaznim pravcima kroz Osječku ulicu, Ulicu Prvog maja, Ulicu Viktora Cara Emina, Vukovarsku i Ulicu Antona Barca. Na istoj autocesti, između tunela Katarina i Škurinje I, dogodila se prometna nesreća pa se promet odvija jednim trakom, a kolona vozila je oko jedan kilometar. Vozačima se savjetuje da prate stanje na cestama i koriste alternativne pravce gdje je moguće.