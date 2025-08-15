Naši Portali
MASOVNO UGIBANJE STOKE

Bedrenicu ima 97 životinja, 40 plavi jezik

storyeditor/2025-08-15/PXL_210725_135777171.jpg
Ivo Ćagalj/PIXSELL
Autor
Jolanda Rak Šajn
15.08.2025.
u 17:48

Kod 2108 životinja koje se drže na farmama pozitivnim na plavi jezik nema promjena zdravstvenog stanja

U bedreničnim distriktima, područjima pod posebnim nadzorom zbog masovnih uginuća stoke od bedrenice ili antraksa, do sada je procijepljeno više od 25 tisuća grla goveda, ovaca, koza i kopitara, doznajemo iz Državnog inspektorata. Prednost pri cijepljenju imaju gospodarstva na kojima je već potvrđena bolest, no ima teškoća s prikupljanjem stoke s pašnjaka, što oduljuje akciju ovlaštenih veterinara i veterinarske inspekcije, a prema procjenama, podsjetimo, treba procijepiti i do 45 tisuća grla.

U međuvremenu, stoka i dalje ugiba, pa u laboratoriju Hrvatskoga veterinarskog instituta (HVI) svakodnevno bilježe i nove potvrde bolesti. Zaključno s 14. kolovozom, HVI je ukupno zaprimio 184 uzorka od kojih je 150 bilo pogodno za obradu, a pozitivno ih je 97 (87 goveda, dvije koze, šest ovaca, jedno lane i jedan magarac). Najviše potvrđenih slučajeva bilo je iz Vrlike (na 12 objekata 43 goveda, jedna koza, jedna ovca + jedno lane), Civljana (u četiri objekta dva goveda, dvije ovce, jedna koza), Biskupije (u pet objekata tri goveda, dvije ovce), Drnišu (u pet objekata s 18 goveda), Ružiću (u 10 objekata 19 goveda, jedna ovca, jedan magarac), Kijevu (u dva objekta dva goveda).

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva upozoravaju kako treba biti oprezan i s bolesti plavog jezika, serotip 8, koja je do sada potvrđena na 18 farmi/gospodarstava) – na jednoj farmi u u Općini Vrlika, gdje je potvrđena i bedrenica, 10 farmi u općinama Žminj, Pazin, Pićan, Cerovlje, Karojba, Marčana i Vižinada u Istarskoj županiji, na dvije u općinama Vrbnik i Malinska-Dubašnica u Primorsko-goranskoj županiji, na tri u Gradu Senju i Općini Brinje u Ličko-senjskoj županiji te po jednoj u Zagorskim Selima u Krapinsko-zagorskoj županiji i Gradu Ozlju u Karlovačkoj županiji. Bolest plavog jezika koju prenose komarci laboratorijski je potvrđena u uzorcima uzetima od ukupno 40 životinja, od čega 32 ovce i osam goveda. Kod preostalih 2108 životinja koje se drže u pozitivnim objektima nisu zabilježene promjene zdravstvenog stanja niti znatnija odstupanja u stopi smrtnosti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Do sada su prijavljene sumnje u ukupno 10 uginuća na sedam od 18 pozitivnih objekata, priopćili su iz resornog ministarstva.

Veterinarska inspekcija plavi jezik uginuća životinja cijepljenje stoke Bedrenica

