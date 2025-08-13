Općina Tisno dokapitalizacijom spašava kamp Jazina od stečaja, DIRH-u tužba zbog rješenja koje je izazvalo kaos u kamping sektoru

Nakon što je u svibnju turistička inspekcija zatvorila kamp Jazina u Tisnom zbog isteka rješenja o kategorizaciji, dok je građevinska inspekcija DIRH-a u roku od 90 dana naložila uklanjanje 48 mobilnih kućica koje turistima iznajmljuju podzakupci kampa, Općina Tisno je na sjednici Općinskog vijeća u utorak odlučila je intervenirati kako bi spriječila stečaj tvrtke Prisliga d.o.o., upravitelja kampa u većinskom vlasništvu općine.

Donesena je odluka o dokapitalizaciji tvrtke Prisliga d.o.o, a koja je na Upravnom sudu u Splitu podnijela tužbu protiv Državnog inspektorata. Zastupnik tvrtke David Jakovljević kazao nam je da u tužbenom zahtjevu traži poništenje rješenja građevinske inspekcije i odgodu izvršenja, ističući da cilj spriječiti i daljnje pokušaje apsurdnog tumačenja Zakona o gradnji, s obzirom da u rješenju građevinski inspektor mobilne kućice naziva građevinama za koje je potrebna građevinska dozvola. Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti građevinske dozvole nisu potrebne jer se propisuje kako su mobilne kućice dio kamping opreme te da se po potrebi mogu ukloniti.

“Još mjesec dana i kamp ide u stečaj”

Načelnik Tisnog na sjednici je vijećnicima je iznio dramatičnu procjenu: – Ako večeras ne reagiramo, za mjesec dana Prisliga će završiti u stečaju. Dokapitalizacijom kupujemo vrijeme da pronađemo rješenje i zadržimo kontrolu nad sudbinom kampa – poručio je Jareb. Odlukom vijeća temeljni kapital Prislige povećat će se na 110 tisuća eura, uz uplatu od 108 tisuća eura iz općinskog proračuna. Općina Tisno ima 70 % udjela u Prislizi, dok preostalih 30 % drže Milivoj Obratov i Tome Marov. Iako većinski vlasnik, Općina ne može mijenjati društveni ugovor bez njihove suglasnosti. – Nažalost, čini se da nisu zainteresirani ni za dokapitalizaciju ni za prodaju svojih udjela. Naša je dužnost da se borimo, osiguramo sredstva i pokušamo ih ponovno uvjeriti da se uključe – rekao je Jareb.

Sporovi stariji od dva desetljeća

Prisliga je osnovana 2000. godine kako bi preuzela vođenje tišnjanskog kampa nakon stečaja dotadašnjeg upravitelja, tvrtke Rastovac d.o.o. No zbog dugotrajnih sudskih postupaka između države, Rastovca i obitelji Burtina, koja potražuje nacionalizirano zemljište, stečaj nikad nije zaključen. Privremeno rješenje za rad koje je trebalo trajati nekoliko godina, potrajalo je više od dva desetljeća.

Što se tiče rješenja DIRH-a, prema Jarebovim riječima, kućice su “standardna oprema svih autokampova na obali”, no inspekcija ih tretira kao stambene građevine. – Vlasnik kućica nije tvrtka Prisliga, nego podzakupci. Da su kućice uklonjene, mogli bismo krenuti u pregovore za novi zakup i kategorizaciju. Ovako smo prisiljeni čekati i riskirati stečaj.

Kućice su u vlasništvu podzakupaca i općinska tvrtka nema pravo na uklanjanje. Zastupnik tvrtke Prisliga kazao nam je da čeka odluku o odgodi rješenja o uklanjanju, a splitski sud obratio se za mišljenje DIRH-u. Slučaj Jazine izazvao je pozornost cijelog sektora kampinga. Ako ovakav inspekcijski stav ostane na snazi, mogao bi se primijeniti na tisuće mobilnih kućica duž Jadrana, što bi izazvalo lančanu reakciju i potreslo turističku ponudu.