Vakula: U Zagrebu je hladnije nego na Grenlandu. Stiže nam i još jedno iznenađenje

Ove zime globalna atmosferska cirkulacija djeluje drugačije nego prijašnjih godina, što se očituje i u vremenskim uvjetima u Hrvatskoj, izjavio je glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula. "Globalna cirkulacija ove zime je drukčija nego prošlih zima. Akademik Mirko Orlić mi je nedavno rekao da je na Grenlandu već nekoliko dana toplije nego u Zagrebu. Tamo su temperature i do 10 stupnjeva, a uobičajeno su tamo puno niže temperature", rekao je Vakula, ističući da je ove zime hladniji zrak preusmjeren prema Europi, dok Kanadu i Sjevernu Ameriku zahvaća toplije vrijeme. Vakula je naglasio da je u Hrvatsku stigao prilično hladan zrak, no podsjetio je da je početak godine bio iznadprosječno topao: "Kada se sve zbroji, prvih sedam dana je u granicama prosjeka i nešto malo niža temperatura u kontinentalnim krajevima Hrvatske". Prema njegovim riječima, narednih sedam dana očekuje se osjetno zahlađenje, posebno na kopnu. "Bit će dosta hladno, pogotovo na kopnu, imat ćemo sličnu situaciju kao i u prosincu. Na Jadranu toplije, a na kontinentu hladnoća", dodao je Vakula.

Meteorolog je upozorio i na moguću pojavu ledene kiše, objašnjavajući njen nastanak: "Ledena kiša nastaje zbog zatopljavanja po visini, a pri tlu je još uvijek hladno. Kapljice padaju na hladnu podlogu i stvara se poledica". Istaknuo je da je riječ o opasnoj pojavi, posebno u prometu: "Taj tanki sloj leda opasan je i u prometu. Ne samo za vozače, nego i za pješake". Govoreći o trendovima zatopljenja i sve toplijim zimama, Vakula je napomenuo da je globalno zatopljenje izraženije ljeti: "Nije to neobično, ali je definitivno rjeđe. Nisu tako izražene hladnoće kao što su bile nekad". Podsjetio je i da je najveća visina snijega u Hrvatskoj zabilježena 2018. godine, unatoč globalnom zatopljenju: "Promjene postoje, neprijeporne su, ali ne isključuju povremena hladna razdoblja koja imamo i koja ćemo imati".

Što se tiče dugoročnih prognoza, Vakula je istaknuo da nisu ukazivale na velika odstupanja od prosjeka: "Dugoročne prognoze za ovu zimu nisu upućivale na neko veliko odstupanje od prosjeka, ali su upućivale na to da će svi mjeseci biti topliji od prosjeka". Dodao je da još postoji mogućnost da siječanj bude ponegdje hladniji od srednjih vrijednosti: "Ima nade da ovaj siječanj barem ponegdje bude čak niži od srednjaka, ali ne vidim veću vjerojatnost da će siječanj biti hladniji od prosjeka". "Zima u granicama prosječne, ali u zadnjih 30 godina, što je znatno toplije nego 30 godina prije toga", rekao je zaključno. Naglasio je da u narednom razdoblju možemo očekivati hladnoću, povremene dvoznamenkaste minuse, posebno u noći s nedjelje na ponedjeljak, nakon čega slijedi zatopljenje, zatim hladnija razdoblja i opet zatopljenje.