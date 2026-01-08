Suzdržite se od 'političke trgovine', to je 'opasan presedan' i 'prljava politička kuhinja'

Zaboravimo sve što su predsjednik države Zoran Milanović i SDP izvodili s izborom predsjednika Vrhovnog suda i desetero ustavnih sudaca. Novi "biser" u odnosu dviju vlasti prema sudbenoj, koja je trebala biti jedna od tri vlasti ali je samo treća vlast, i Ustavnom sudu kao "četvrtoj vlasti" koja nadzire sve tri, zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, servirao je ovaj put iz vedra neba predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Njegova izjava da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba, u rangu je ranijih političkih vratolomija Zorana Milanovića i oporbe, samo što se postavlja pitanje što je to trebalo Andreju Plenkoviću. Taj rabijatan politički potez nije u njegovu stilu. Plenković kao pravnik i iskusni političar zna da se samo u glavama političkih mutikaša mogu na bilo koji način povezivati Vrhovni i Ustavni sud, a naročito kroz "vezani" izbor predsjednika i troje ustavnih sudaca, premda se sve vrijeme nagađalo o mogućoj "političkoj trgovini". Samo jedno su priče, a drugo je kad to svojim ušima javnost čuje osobno od predsjednika HDZ-a i Vlade. Na koncu dio te priče o izboru troje ustavnih sudaca već smo svojedobno čuli od Ivana Malenice, ali on se nakon kritika naknadno ogradio kako je to bilo nesmotreno od njega.

Plenković to sada izvlači iz "koša za smeće" sada u još gorem izdanju. I, naravno da je izazvao žestoke reakcije. Što mu je trebalo da potpuno zamijeni uloge s Milanovićem, preuzimajući njegovu ulogu "lošeg dečka", dok predsjednik Milanović sada postaje "dobar dečko" koji apsolutno s pravom upozorava da je povezivanje dvaju izbora "podrivanje ustavnog poretka" u kojem nije niti će sudjelovati. Upozorio je Plenkovića da Vlada ne sudjeluje u izboru predsjednika Vrhovnog suda, a u hrvatskoj povijesti nezabilježeno "vezanje" izbora odnosno "politička trgovina" predstavlja i "omalovažavanje i podrivanje neovisnosti sudbene vlasti. Osim predsjednika Republike, danas popodne svoje je stajalište objavila i Udruga hrvatskih sudaca ističući da su Vrhovni i Ustavni sud dva posve odvojena tijela države: "Ustavni sud RH nije dio sudbene vlasti. Ne postoji nikakav ustavni ili zakonski temelj da se imenovanje predsjednika Vrhovnoga suda RH povezuje s izborom sudaca Ustavnog suda RH. Izbor predsjednika VSRH, radi vjerodostojnosti sve tri grane vlasti, ne smije biti predmet neprimjerenog političkog pregovaranja. Upozoravamo da se upravo takvim i sličnim izjavama te takvim mogućim postupanjem stvara i potiče dojam o neprimjerenom utjecaju politike na sudbenu vlast. Na žalost i ovaj slučaj pokazuje da kada je riječ o sudbenoj vlasti, političari, bez iznimke, pokazuju da ne žele postaviti sudbenu vlast na poziciju na kojoj sudbena vlast prema Ustavu Republike Hrvatske treba biti – jedna od tri ravnopravne grane državne vlasti. Pozivamo sve političare da se pri izboru predsjednika Vrhovnog suda RH drže Ustava Republike Hrvatske i zakona te da se suzdrže od neprimjerenih političkih trgovina i time pokažu poštovanje ne samo prema funkciji predsjednika Vrhovnoga suda RH, nego i prema sudbenoj vlasti uopće", navodi se u priopćenju Udruge hrvatskih sudaca.

Dobili smo i reakciju donedavnog predsjednika, sada člana predsjedništva Međunarodne udruge sudaca i suca Vrhovnog suda Đure Sesse: "Savjetodavno vijeće europskih sudaca u svom Mišljenju broj 19. iz 2016. smatra da sve ono što se odnosi na ostale predsjednike sudova, treba se odnositi i na predsjednika Vrhovnog suda, između ostalog da se predsjednik Vrhovnog suda bira kao i svaki drugi sudac ili predsjednik suda, dakle u načelu bez utjecaja politike. Kod nas tome nije tako, dapače sav utjecaj, čitav autoritet i formalna i realna nadležnost je u rukama politike. I ovom slučajem pokazuje se da politika ne zna, ne želi i ne može prijeći Rubikon i stvoriti uvjete da sudbena vlast bude samostalna i ravnopravna. Javno izrečena i na neki način priznata verižna trgovina, između izbora koji ne smiju i nemaju nikakve veze, što slijedi već iz uloge koju ima Vrhovni sud naspram Ustavnog suda, opasan je presedan, i nadam se da će se od tog nauma odustati. Što se tiče "brige" za položaj sudbene vlasti, nema nevinih, nema u političkoj sferi onih koji ne žele ostvariti neki oblik utjecaja, i kada sudbena vlast ostane sama, bez podrške javnosti, na sucima je veliko breme odgovornosti ustrajati i obraniti svoju ustavnu ulogu.", izjavio je Sessa.

Sudac Vrhovnog suda Damir Kos objavio je na svome Facebook profilu sljedeće očitovanje: "O nečemu o čemu se samo šuškalo sa nevjericom i bez uporišta u legislativi republike Hrvatske sada se javno govori kao normalnom. Nakon izjave uvaženog zastupnika Bauka"… da je važniji jedan sudac Ustavnog suda nego sto šefova Vrhovnog suda …." uslijedila je nova uvreda i poniženje kako sudbenoj vlasti kao cjelini tako i Ustavnom sudu. To je najnovija izjava premijera Plenkovića o vezanoj trgovini političkih stranaka kako će "ta imenovanja biti vezana. Ići ćemo u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca i to na način da dva predloži parlamentarna većina a jedan oporbe. To je sustav koji postoji i do sada". Ustav republike Hrvatske govori o istaknutim pravnicima za Ustavni sud, a logično je da bi najbolji trebali aplicirati, a zatim i biti izabrani na mjesto čelne osobe sudbene vlast. Što su napravili politički realiteti u odnosu na oba izbora? Javnosti manifestiraju svoj stav da je potpuno nevažna osoba. Zašto? Jer su oni po mišljenju političara u svome radu samo oblik odlučivanja ne po kriterijima Ustava i zakona već stranačke političke artikulacije i izražavanja volje svojih "mentora".

Malo je bolje prošla sudbena vlast u Baukovoj jer "niti sto predsjednika VSRH" očito nema mogućnost političkog utjecaja na donošenje odluka sudbene vlasti kao što je to samo jedan sudac Ustavnog suda koji nosi prevagu, a prevaga, kako je to vidljivo iz izjave, nije stručna već politička. Tužno za moju domovinu. Na takvu izjavu Ustavni sud je, iako duboko ponižen javnim izražavanjem "političke uklopljenosti" odšutio. Na izjavu premijera o nekakvoj "vezanoj trgovini" pri izboru čelne osobe sudbene vlasti Udruga hrvatskih sudaca reagirala je (po mojoj ocjeni vrlo blago), ali jasno dajući građanima do znanja da se takvim izjavama stvara pogrešan dojam "moći" političara nad sudbenom vlašću. Na sreću to političkom establišmentu do sada nije uspjelo, a nadam se da nikada niti neće. Vjerujem da će kod zastupnika u Hrvatskom saboru ipak prevladati glas razuma da je za izbor na dužnost predsjednika Vrhovnog suda kao i sudaca Ustavnog suda važno da to budu osobe sa jasnim dignitetom i koje se mogu resiti epitetima istaknutih ako ne i najboljih sudaca i pravnika. Bez toga sve postaje politička kuhinja i to neoprana", napisao je sudac Kos.