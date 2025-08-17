Naši Portali
OBIŠLI SU 1498 OBJEKATA

Radnici bez osnovnog znanja o higijeni, naplaćeno 772.000 eura kazni: Ovo su rezultati inspekcije DIRH-a po Hrvatskoj

Konobari u ugostiteljskim objektima na moru
Goran Kovacic/Pixsell/Ilustracija
Autor
Dijana Jurasić
17.08.2025.
u 20:23

Tijekom turističke sezone u koordiniranim nadzorima inspekcije DIRH-a su od 12. svibnja do 3. kolovoza obavile ukupno 5852 nadzora u 1498 objekata na području cijele Hrvatske. Sanitarni inspektori donijeli su 79 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti ili zabrani rada djelatnika, a 19 objekata su zapečatili

U srpnju su makarski ugostitelji kukali kako im je sedmero inspektora upalo usred dana u restoran i od njih tražilo "sve moguće i nemoguće", te da ne mogu normalno raditi, a to "normalno", sudeći po nalazima Državnog inspektorata RH (DIRH) za većinu ugostiteljskih objekata u kojima je proveden nadzor, očito znači da se baš i ne moraju držati zakona. Cijene ugostiteljskih usluga trebaju odražavati i kvalitetu usluga i biti praćene poštivanjem svih propisa što je jamstvo da se štite i gosti i radnici, ali i proračun, no u nas to još uvijek nije praksa koja se podrazumijeva.

Komentara 2

Pogledaj Sve
UJ
ujko41
20:33 17.08.2025.

Što zaposlite to i imate.

Avatar apokalipsa
apokalipsa
21:10 17.08.2025.

Ajde bre, pa imate nas . Da nam Hrvatske nema mi bi leba gladni bili jer se ekonomski tigar našeg presednika očito nakvasio i raspao . Nek ste vi nama živi i zdravi pa da nas iduće sezone dođe još deset hiljada

