Radnici bez osnovnog znanja o higijeni, naplaćeno 772.000 eura kazni: Ovo su rezultati inspekcije DIRH-a po Hrvatskoj

U srpnju su makarski ugostitelji kukali kako im je sedmero inspektora upalo usred dana u restoran i od njih tražilo "sve moguće i nemoguće", te da ne mogu normalno raditi, a to "normalno", sudeći po nalazima Državnog inspektorata RH (DIRH) za većinu ugostiteljskih objekata u kojima je proveden nadzor, očito znači da se baš i ne moraju držati zakona. Cijene ugostiteljskih usluga trebaju odražavati i kvalitetu usluga i biti praćene poštivanjem svih propisa što je jamstvo da se štite i gosti i radnici, ali i proračun, no u nas to još uvijek nije praksa koja se podrazumijeva.