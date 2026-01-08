Naši Portali
IZNAD ZADARSKOG MOSTA

Prometna nesreća u Zadru: Prednji dio hitne pomoći smrskan

Foto: Frane Šarić
1/4
Autor
Frane Šarić
08.01.2026.
u 20:01

Prednji dio vozila hitne pomoći gotovo uništen, ozlijeđenih prema prvim informacijama nema, policija i očevid na terenu

Na jednom od najvećih zadarskih raskrižja iznad Zadarskog mosta došlo je do prometne nesreće i sudara vozila hitne medicinske pomoći i osobnog vozila. Večernji list nije uspio doznati ima li ozlijeđenih, tek prema prvim informacijama da nema teško stradalih. Scena sudara je šokirala okupljene Zadrane, a prednji dio vozila hitne medicinske pomoći je gotovo u cijelosti smrskan.

- Začuo sam jak udarac, ne znam sto je bilo tek da je bio sudar osobnog vozila i hitne medicinske pomoći. Na terenu su uz policiju i druga kola hitne medicinske pomoći i cestari. Očevid je u tijeku

Prometna nesreća u Zadru: Sudjelovalo vozilo hitne pomoći
prometna nesreća Zadar

