Prometna nesreća u Zadru: Prednji dio hitne pomoći smrskan

Na jednom od najvećih zadarskih raskrižja iznad Zadarskog mosta došlo je do prometne nesreće i sudara vozila hitne medicinske pomoći i osobnog vozila. Večernji list nije uspio doznati ima li ozlijeđenih, tek prema prvim informacijama da nema teško stradalih. Scena sudara je šokirala okupljene Zadrane, a prednji dio vozila hitne medicinske pomoći je gotovo u cijelosti smrskan.

- Začuo sam jak udarac, ne znam sto je bilo tek da je bio sudar osobnog vozila i hitne medicinske pomoći. Na terenu su uz policiju i druga kola hitne medicinske pomoći i cestari. Očevid je u tijeku