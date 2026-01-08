Naši Portali
RASPISANA POTRAGA SA VOZAČEM

Policija zaustavila vozača na autocesti A7 zbog mobitela. Shvatili da ga traže već godinu dana

Šimun Ilić
08.01.2026.
u 20:31

Prema policijskom izvješću, 42-godišnjaka se sumnjiči da je 8. siječnja 2025. godine, na terasi trgovačkog centra u Osječkoj ulici u Rijeci, zajedno s drugim počiniteljima napao i ozlijedio 41-godišnjeg muškarca

Riječki policijski presretač jučer je u 14.45 sati zaustavio osobno vozilo na autocesti A7 kod Matulja, a za volanom je bio 42-godišnji hrvatski državljanin za kojim je bila raspisana potraga. Policija je prvo uočila da muškarac nepropisno koristi mobitel tijekom vožnje i da nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Prilikom postupanja otkriveno je da se radi o osumnjičeniku za kazneno djelo teške tjelesne ozljede koje je počinjeno prije više od godinu dana.

Prema policijskom izvješću, 42-godišnjaka se sumnjiči da je 8. siječnja 2025. godine, na terasi trgovačkog centra u Osječkoj ulici u Rijeci, zajedno s drugim počiniteljima napao i ozlijedio 41-godišnjeg muškarca. Oštećeniku su liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede. Nakon uhićenja, muškarac je priveden u I. policijsku postaju Rijeka radi kriminalističkog istraživanja. Osim kaznene prijave, policija ga je sankcionirala i prekršajno zbog vožnje bez pojasa i korištenja mobitela, a izrečena mu je novčana kazna od 260 eura.

Ključne riječi
Rijeka Vozač autocesta

