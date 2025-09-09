Kod škole iz prerađenog revolvera pucali za 20-godišnjakom i njegovim prijateljima

Leonardo D. i Dorio O. završili su u Remetincu jer ih se sumnjiči za dvije općeopasne radnje, ali i neovlašteno držanje oružja i droge. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio im je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljana djela. Njih su dvojica uhićena nakon događaja koji se zbio 31. kolovoza oko 20.30 na Aleji Antuna Augustinčić kod škole. Sumnja se da su Leonardo D. i Dorio O. prišli 20-godišnjaku koji je bio u društvu prijatelja; 19-godišnjaka i trojice maloljetnika, nakon čega je jedan od osumnjičenika iz vatrenog oružja ispalio jedan hitac u tlo pored oštećenog. Nakon što je 20-godišnjak sa svojim prijateljima počeo bježati, sumnja se da je osumnjičeni iz vatrenog oružja ispalio nekoliko hitaca prema 20-godišnjaku, nakon čega su se Leonardo D. i Dorio O. udaljili s mjesta događaja. Sumnja se i da su njih dvojica neutvrđenog dana i vremena preko telefona verbalno prijetili 20-godišnjaku da će ga fizički ozlijediti, što je kod njega, kako je utvrdila policija, izazvalo strah za osobnu sigurnost i život.

Pretragama stanova osumnjičenika, policija je našla 0.33 grama kokaina, 2,68 grama konoplje, 250 ml tekućine koja je na listi tvari zabranjenih u sportu, lulu za konzumiranje droge....Osumnjičenici su drogu nabavljali radi daljine preprodaje, a pretragama su nađeni i revolver i startni revolver koji su neovlašteno prerađeni.