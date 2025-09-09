Naši Portali
Tom Phillips ubijen u pucnjavi

FOTO Ovdje je Novozelanđanin četiri godine skrivao djecu u šumi: Policija objavila slike

Foto: Policija Novog Zelanda
1/3
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
09.09.2025.
u 09:03

Djeca, Ember (9), Maverick (10) i Jayda (12), nalaze se pod zaštitom socijalnih službi.

Gotovo četiri godine trajalo je skrivanje Toma Phillipsa i njegove djece u divljini Novog Zelanda. Phillips je u ponedjeljak poginuo u pucnjavi, a dan kasnije objavljene su i prve fotografije kampa u kojem su djeca živjela s ocem.  Kako smo i ranije pisali, policija navodi da su svo troje djece pronađena i da su “dobro s obzirom na okolnosti”. Dvoje njih pronađeno je u kampu u Waitomu, svega nekoliko kilometara od mjesta na kojem je Phillips ubijen, dok je treće dijete bilo uz njega u trenutku pucnjave.

Kamp je, kako prenosi The Guardian, prema riječima policijskog povjerenika Richarda Chambersa, bio skriven duboko u šumi, na teško dostupnom mjestu. Na objavljenim fotografijama vide se kvadovi, gume i limenke pića razbacane po gustišu. U kampu je pronađeno i oružje sa streljivom, a policija istražuje tko je Phillipsu mogao pomagati tijekom godina skrivanja te kako je dolazio do naoružanja i vozila.

Foto: Policija Novog Zelanda
Foto: Policija Novog Zelanda

Phillips je izgubio život nakon pucnjave kada su policajci istraživali provale u mjestu Piopio. Jedan je policajac pogođen u glavu i nalazi se u bolnici, a pred njim je dug oporavak. Chambers je naglasio da Phillips ne smije biti slavljen kao heroj: “Nitko tko ovo radi djeci i tko puca iz visokokalibarskog oružja na policajce ne može biti heroj.”

“Na kraju dana, djeca su izgubila oca i to je tužno. Ali barem svi znamo da su sada na sigurnom”, rekao je lokalni radnik na farmi Nicos Pizimolas. Djeca, Ember (9), Maverick (10) i Jayda (12), nalaze se pod zaštitom socijalnih službi. Predstavnik agencije Oranga Tamariki, Warwick Morehu, izjavio je da su “dobro s obzirom na okolnosti” i apelirao na javnost da obitelji omogući mir i privatnost. Podsjetimo, Phillips je 2021. odveo djecu u divljinu nakon sukoba s njihovom majkom, iako nije imao zakonsko skrbništvo. Protiv njega su bile podignute optužnice za teško razbojništvo, nanošenje teških tjelesnih ozljeda i nezakonito posjedovanje oružja. 

Ključne riječi
bjegunac policija Novi Zeland

