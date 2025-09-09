Policija vam ne šalje SMS poruke o prekršajima, liječnici vas ne zovu da bi tražili novac za liječenje

Budite oprezni! Ponavlja to stalno policija koja na dnevnoj bazi izvještava o raznim vrstama prevara. Građani se, blago rečeno, polakome na mogućnost brze zarade pa nasjedaju na priče o brzom i sigurnom ulaganju, ali i na priče lažnih liječnika, policajaca, bankara.... Stoga je zagrebačka policija odlučila na jednom mjestu pobrojati kakvi sve prevaranti operiraju po internetu te ponovo upozoriti građane da - budu oprezni.

Za početak, u policiji kažu da niti jedna institucija ne šalje svoje djelatnike da vam dođu na kućnu adresu kao bi im vi dali novac ili osobne podatke radi provjere. Isto tako, niti jedna institucija ne traži vaše osobne podatke telefonom. Policija upozorava i da su građani starije životne dobi najčešće žrtve raznih prevara.

- Razlozi su vrlo često njihova životna dob, samostalno stanovanje te dobronamjernost. Prevaranti, osim telefonskih razgovora sve češće dolaze i na kućne pragove nudeći razne usluge i pogodnosti. Starije osobe u najboljoj vjeri pristaju na suradnju i razgovor, puštaju nepoznate osobe u svoj dom i na taj postaju žrtve prijevara. Lažni liječnici, kao i bankari, policijski službenici, zdravstveni djelatnici, maseri - ne zovu građane na telefonski broj zbog novaca za operacije i lijekove, krivotvorenih novčanica ili pružanja besplatnih usluga. Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja - kontakt ostvaruju telefonskim pozivom - kažu u policiji.

Navode i da su uočili novi tip prevare u kojoj nepoznati muškarac ili žena na mobitel nazovu žrtvu, predstave se kao liječnici kliničkih bolničkih centara u Zagrebu, nakon čega navode da je sin/kćer osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći. Prevaranti preplašenim žrtvama (roditeljima) tvrde da njihovom ozlijeđenom djetetu potrebna zahtjevna operacija (npr. operacija odstranjivanja vitalnog dijela tijela). Dalje navode kako je za daljnje uspješno liječenje potrebno žurno uplatiti novac liječniku te traže da se donese novac u gotovini na dogovorenu lokaciju u iznosima i od više tisuća eura. Iz policije opet pozivaju građane da budu oprezni jer se radi o novom obliku prevare koju najvjerojatnije čine počinitelji iz inozemstva te napominju da pozivatelji nisu liječnici hrvatskih bolnica. Savjetuju da se takav poziv odmah prekine i nazove policija na 192.

Zagrebačka policija dala je i nekoliko savjeta kako se ponašati oko drugih tipova prevara.

DOBILI STE SMS PORUKU ZBOG POČINJENOG PREKRŠAJA?

- Policija ne šalje građanima SMS poruke za počinjene prekršaje i ne traži unos podataka niti osobnih niti financijskih - ne otvarajte poveznice!Službena mrežna stranica Ministarstva unutarnjih poslova putem koje građani mogu provjeriti detalje prekršaja navedenih u obavijesti Ministarstva jest: https://eprekrsaji.mup.hr/, i to isključivo za prekršaje prekoračenja brzine. Obavijesti se ne šalju za prekršaje poput nepropisnog parkiranja - napominje policija.

Pojašnjavaju da se smishing prijevara provodi tako da prevaranti, počinitelji kibernetičkog kriminaliteta pokušavaju u zabludu dovesti građane slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica (link) koja vodi prema zlonamjernom softveru. U SMS poruci koju građani zaprime, obično se od njih traži da pritisnu odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke te tako postanu žrtve prijevare a prevarantima otkriju osjetljive i privatne podatke što je njihov glavni cilj. Počinitelji kontaktiraju građane, ne samo u Hrvatskoj već i u drugim zemljama Europe i šire te na prijevaran način od njih pokušavaju doći do njihovih podataka s bankovnih kartica i slično ili traže način da putem aplikacija kojima se mogu spojiti na daljinu uređaju žrtve i doći do mobilnog ili Internet bankarstva ili navesti samu „žrtvu“ da slijedi njihove upute kako bi došli u mogućnost raspolaganja s njezinim novčanim sredstvima koji se nakon toga distribuiraju na bankovne i druge račune u inozemstvu, vrlo često se radi o računima otvorenim u „trećim zemljama“.

Što učiniti kada primite smishing poruku:

- obrišite poruke

- ne odgovarajte na poruke,

- nemojte pritiskati poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke,

- ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke,

- ako smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.

ROMANTIČNE PRIJEVARE

Jedna od najčešćih financijskih online prijevara u kojoj se prevarant pretvara da želi romantičnu vezu, a traži žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist. Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise. Podsjećamo građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje ne mogu provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža. Ako vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac.

PRIJEVARE PUTEM INTERNETA

Internet prijevare su sve češće i raznih modusa (načina izvršenja). Sumnjivo vam mora biti obećanje o brzoj zaradi novca bez posla, molbe za malim donacijama ili neki drugi načini traženja novčane pomoći, traženje osjetljivih osobnih informacija (preslike ili fotografije osobnih iskaznica, bankovnih kartica...), molba da kliknete određeni link i spojite se na određeni servis, mnoge ovakve nepersonalizirane poruke elektronske poruke napisane su VELIKIM SLOVIMA.

Policija građanima daje i nekoliko savjeta: Naučite prepoznati lažni email i prijevaru. Ignorirajte sve vrste sumnjivih poruka. Nipošto ih ne otvarajte, već ih odmah obrišite. Ne nasjedajte na poruke u kojima vam se nudi laka zarada. Nema tog posla koji će vam u kratkom vremenu, bez velikog napora donijeti bogatstvo. Također, svakako upozorite prijatelje, poznanike, rodbinu na takve vrste prijevara jer ako je poruka došla do vas, vjerojatno će doći i do njih.

I na koncu u policiji ponavljaju građanima da budu oprezni te da odmah obavijeste policiju ako su postali žrtve prevare.