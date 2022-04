Kerum prozvao Stankovića zbog emisije s Puljkom: 'Kad ću ja gostovati? Koliko to košta'

Splitski poduzetnik, bivši gradonačelnik te izgledni kandidat na novim izborima u gradu pod Marjanom, Željko Kerum, na Facebooku je oštro prozvao novinara Aleksandra Stankovića koji je u svojoj emisiju "Nedjeljom u 2" ugostio Ivicu Puljka.

Objavu Željka Keruma prenosimo u cijelosti:

"Dragi prijatelji, dobro jutro,

Imam jedno pitanje za vas, zna li netko od vas Acka Stankovića da mi dogovori emisiju Nedjeljom u dva? I neka kaže koliko to košta? Može kompenzacija u bozonima! Pitanja ću mu ja dati da se ne muči i recite mu da me ne pita kako sam prevario stranku Pametno i maznuo im sredstva s računa. Ustvari neka me pita šta mu ja napišem. I recite mu da me pusti da onako uljuđeno tolerantno lažem. Brzinski ću lagat da me niko ne razumi. Eto toliko za sada...

Vaš Kerum".