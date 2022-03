Kerum: Ovo je ruganje, Puljak štiti Ivoševića jer ga on ima u šaci

Željko Kerum najavio je kandidaturu za gradonačelnika na nadolazećim prijevremenim izborima u Splitu nakon što je danas Ivica Puljak podnio ostavku.

- Ja ću se kandidirati ako gospodin Ivica Puljak da ostavku jer je ovaj njegov igrokaz i cirkus ruganje Splitu i građanima Splita. Jučer je najavio da će dati ostavku, danas je napravio pressicu i opet nije dao ostavku. To je ruganje građanima Splita - rekao je u Dnevniku Nove TV Željko Kerum.

Smatra kako je Puljkov dolazak na mjesto gradonačelnika doveo do podjele među građanima Splita.

- S druge strane, on je Grad zadužio za 210 milijuna kuna. Šteta koju nanosi on i njegova vlast pod hitno se treba zaustaviti - rekao je Kerum. Upitan je i što misli što se krije iza Puljkove najave ostavke.

- Krije se licemjerje. Nije on institucija niti on ima mandat pozivati vijećnike da daju ostavke niti ima mandat imenovati povjerenika za Grad Split. On to zna, ali upravna tijela će dati svoje mišljenje. Bilo bi dobro, kad je već to rekao, da podnese ostavku i da se krene s radom - rekao je.

Smatra i da Puljak nije imao razloga dati ostavku jer ima većinu Gradskom vijeću.

- Gradonačelnik daje ostavku ako je nesposoban za rad, kad je bolestan, kad nema većinu u Gradskom vijeću. On nije rekao da je bolestan i ima većinu tako da je ta cijela situacija igrokaz - kaže Kerum.

Kerum je rekao da četiri vijećnika iz njegove stranke neće podnijeti ostavke.

- Nisu nas vijećnici doveli do ove političke krize, nego gradonačelnik. Sve je ovo njegova igra da bi spasio svoga zamjenika. Jasno su mu njegovi partneri rekli da mu da ostavku i da se može nastaviti s radom - rekao je.

Na pitanje zašto ga Puljak spašava, Kerum je odgovorio: "Zato što ga ima u šaci. Oni imaju neke tajne o tome što su i kako radili. Ne vidim razloga zašto bi dao ostavku zbog svog zamjenika. Nije Puljak dobio kaznenu prijavu, nego njegov zamjenik."

