Puljak: Ivoševićeve greške nisu toliko velike da bih ga se odrekao

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak bio je današnji gost HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, gdje je komentirao nedavne događaje u Splitu, svoju i Ivoševićevu ostavku te kakva su njegova očekivanja.

Na pitanje čime je zadužio svog zamjenika Bojana Ivoševića i zašto je toliko snažno uz njega, Puljak je odgovorio:

- Nije on zadužio mene, on je zadužio građane Splita. To je jedan momak koji ima 32 godine, on je informatički stručnjak, ljudi njegovog godišta se odsele u Irsku, a on je ostao u Hrvatskoj, ostao je u Splitu. Ostao je boriti se za pravdu, protiv kriminala, protiv klijentelizma, korupcije. To je čovjek jako velike energije. Čovjek koji je uz tu veliku energiju napravio i neke velike greške.

Te greške koje je napravio nisu toliko velike da bi ga se on odrekao ili da bi ga se Splićani odrekli, poručuje Puljak.

- To je jedan od razloga. A dublji razlog zašto idemo na izbore je zbog činjenice da, kada smo došli na vlast u Splitu započeli smo dekonstrukciju onoga što je HDZ ostavio i gradu Splitu i hrvatskoj državi u zadnjih 30 godina - kaže.

Na pitanje zašto ga nije zamolio da mu bude savjetnik, i tako izbjegao izbore, kaže:

- To bi bila stara politika. To su predlagali Kerum i HDZ i naši bivši partneri. Oni su predlagali ovako: smijenite Bojana Ivoševića, a onda ga zaposlite kao savjetnika. Ja nisam takav niti čovjek niti političar. Ako je dobar za savjetnika, onda je dobar i kao zamjenik gradonačelnika. To bi tek bila ona politika protiv koje se mi borimo. Ja sam mogao i druge stvari raditi, mogao sam većinu u Gradskom vijeću sklopiti u kavanama, konobama, kupujući žetončiće itd, a to nisam radio. Niti to želim raditi. Većinu u Gradskom vijeću će izabrati građani na izborima.

Upitan ne bi li ljudi koji imaju optužnice DORH-a trebali na neki način zamrznuti političku karijeru dok se situacija ne razriješi i ne bi li to trebao biti standard u Hrvatskoj, odgovorio je:

- To je ono za što smo se i mi kao politička stranka zalagali, za optužnice koje su vezane za kriminal, korupciju, za nekoga tko laže, vara, krade itd. Mi smo proučili tu optužnicu i možemo razgovarati što točno piše u toj optužnici. Ja ću vam sada, po prvi put, u vašoj emisiji, izreći rečenice koje je on rekao, a on je rekao ovako nešto: "Prijavit ću vas Hrvatskom novinarskom društvu. Tiskat ću novine 'Okupirana Dalmacija', u kojima ću navesti sve one koji vas plaćaju, sve općine, gradove i županije koji vam plaćaju da o njima lijepo pišete. Ako mi se itko bude dirao u obitelj, napit ću mu se krvi". To je izrečeno - kazao je Puljak.

- Sadržaj te optužnice je takav da to nije bila prijetnja, čak su i novinarke rekle da to nije bila prijetnja - dodao je.

- Ta rečenica, koliko god ona bila nezgodna, koliko god ona bila glupa, nije prijetnja - smatra Puljak.

Drugi segment optužnice je, nastavlja, ono za što su se novinarke osjećale ugroženima, a one su se osjećale ugroženima po pitanju toga da Grad više neće surađivati s njima i da neće imati posla, dodao je.

- To nije točno. Grad Split je uvijek surađivao s novinarima i uvijek će surađivati. Niti jedan upit Slobodne Dalmacije nije ostao neodgovoren i neće ostati neodgovoren dokle god sam ja gradonačelnik - poručio je.

