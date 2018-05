Karticom plaćala narudžbu u restoranu pa se skoro srušila kada je dobila izvješće iz banke

Ruskinja Olesja Šemjakova ostala je u šoku kada joj je na kućnu adresu stiglo izvješće iz banke na kojem je vidjela koliku je napojnicu ostavila u jednom švicarskom restoranu gdje je sa sinom popila piće i pojela komad čokoladne torte.

Iako je račun iznosio 23.70 švicarskih franaka, s njezinog bankovnog računa skinuto joj je 5.666 funti, odnosno preko 47 tisuća kuna.

Sve se dogodilo prije dva tjedna kada je ova majka bila u posjetu švicarskom gradu Dietikonu gdje je u restoranu New Point odlučila popiti piće. Osim pića, naručila je i komad čokoladne torte za sebe i sina. Račun je bio 23.70 švicarskih franaka, a odlučila ga je platiti karticom.

– Unijela sam pin kod, ali nije radio. Nakon toga sam ga ponovno unijela i prihvatio ga je. Pretpostavila sam da sam platila 23.70 koliko je pisalo na računu – ispričala je ova Ruskinja koja inače živi u Francuskoj.

Neugodno iznenađenje dobila je kada je stiglo izvješće iz banke, odnosno kada je vidjela koliko joj je novca skinuto s računa. Nakon što je oduzela iznos potrošen u restoranu, shvatila je da je riječ o broju koji se podudara s njezinim pinom.

Odmah je kontaktirala banku i restoran te tražila povrat novca, no novac još nije dobila iako su obećali kako će joj ga vratiti.

Do pogreške je došlo vjerojatno nakon što je drugi puta unijela pin, no to je zapravo bila opcija za plaćanje napojnice, a što ona nije shvatila jer je uređaj s kojim je plaćala bio na njemačkom jeziku.

Vlasnica restorana Cengiz Gokduman iznenadila se što je uređaj uopće prihvatio tako veliku napojnicu te obećala kako će novac uskoro biti vraćen.