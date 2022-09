Kako je Zdravko Pevec prijetio Večernjem listu jer nismo objavili što je želio

Zdravko Pevec poslao mi je u utorak navečer link na tekst na jednome portalu, a gdje se tvrdi kako trgovački lanac Pevex mora ponovno mijenjati ime jer je on, Zdravko Pevec, dobio sudsku bitku koju je vodio oko imena, slogana i žigova svoje bivše tvrtke. Vrlo brzo posumnjali smo u istinitost tih informacija, a kako u večernjim satima nismo mogli dobiti relevantnu potvrdu ili demant iz nadležnih institucija, odnosno Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, odlučili smo ipak ne objaviti tekst.

Da nije baš tako kako nam je te večeri ustvrdio Zdravko Pevec, uz opasku "Usudi li se ovo tko objaviti?", postalo je jasno čim su nam sutradan stigli odgovori na upite koje smo uputili Upravnom sudu u Zagrebu te Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Ukratko, vodi se trenutno najmanje 14 različitih sporova oko imena ili žiga tvrtke Pevex, a koje je inicirao njezin bivši vlasnik Zdravko Pevec, što znači da nema pravomoćne presude i konačnog raspleta, a time niti ikakve obveze tvrtke Pevex da, primjerice, promijeni svoje ime.

Borili smo se za činjenice, što je naša zadaća koju vrlo ozbiljno shvaćamo, i potražili informacije na svim stranama, bez obzira sviđa li se to nekome ili ne. Ignoriranje, najblaže rečeno, nepotpunih informacija koje nam je dostavio Zdravko Pevec, nije se nimalo svidjelo njemu pa nas je odmah jutros dočekala poruka što će nam se dogoditi ako ne objavimo dokumente koje nam on šalje. "Ako nećete, onda ćemo objaviti na svim medijima da su vas potkupili". Poruka je stigla meni na mobitel, s obzirom na to da smo nas dvoje ranije, drugim povodom, komunicirali o slučaju Pevex. Prijetnju je Zdravko Pevec i ostvario, putem jednog portala s kojega nisu kontaktirali nikoga iz Večernjeg lista, nego su, vjerojatno na temelju informacija Zdravka Peveca, složili priču kako je Večernji list potpao pod utjecaj oglašivača, odnosno vlasnika Pevexa, pa je povukao tekst.

Nije bilo važno, očito, ni objavljivanje novog teksta, u kojemu smo se trudili istražiti sve okolnosti oko nastale konfuzije vezane za sporove Peveca i Pevexa, uključivši i one aktere koji će na kraju voditi glavnu riječ – a to nije ni Zdravko Pevec, ni vlasnici ili uprava tvrtke Pevex, već Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Upravni sud u Zagrebu. Izrazito je to kompleksna priča i to je jedino kristalno jasno. Sve je ostalo prosječnom čitatelju svojevrsni SF, s obzirom na to da se radi o uskom stručnom području intelektualnog vlasništva i proceduri registracije žigova.

Da rezimiramo, onaj kome nije odgovaralo jer nismo objavili što je on htio, optužio nas je da smo potpali pod nečiji utjecaj. Valjda zato što nismo pali pod njegov. Jutro mi je počelo s prijetnjom Zdravka Peveca, a dan je završio s novim linkom koji mi je proslijedio, gdje se vidi da je svoju prijetnju na neki način i ostvario.

VIDEO: Pronađeno 20-ak oproštajnih pisama kod maloljetnika koji je naoružan došao ispred HDZ-a