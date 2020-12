Kako je Kovačević izjavama nagovijestio smjer obrane: Opravdava se pritiscima oko nafte

Dragan Kovačević, bivši predsjednik uprave Janafa, u utorak napustio je Remetinec u kojem je proveo tri mjeseca te ga opisao kao pakao, a sudeći po onome što je potom gotovo 15 minuta govorio novinarima, jedva je dočekao da javnost čuje što ima za reći o aferi koja je gotovo mjesec dana drmala državom te dovela do neviđenog medijskog prepucavanja između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

Iz Kovačevićevih izjava može se naslutiti i pravac njegove obrane, koji će se, po svemu sudeći, sastojati od negiranja primanja mita te pokušaja relativiziranja golemih iznosa novca koji su nakon Kovačevićeva uhićenja nađeni u prtljažniku i podrumu njegovih prijatelja i poznanika.

– Nikada nisam uzeo ni lipicu. Dolazim iz dobrostojeće, poštene slavonske obitelji. Osim toga, suludo je da bi mi netko nosio novac u klub u kojem je bilo 20 ljudi – kazao je Kovačević.

Novac za zemljište u torbi

Te su se riječi odnosile na optužbe USKOK-a da je od Kreše Peteka primio 1,9 milijuna kuna mita kako bi Petekova tvrtka Elektrocentar Petek dobila 40 milijuna kuna vrijedne poslove s Janafom. Primopredaja tog novca odvijala se navodno na lanjsko Martinje u klubu u Slovenskoj ulici. U to vrijeme u klubu je doista bilo 20-ak osoba, a među njima i Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

On, kao i svi koji su tada bili u klubu, ispitani su tijekom istrage, i koliko se moglo neslužbeno doznati, uglavnom su iskazivali da ništa sumnjivo nisu vidjeli. No za Kovačevića je nezgodno što su njegovi i Petekovi razgovori bili tajno prisluškivani, a i Petek je snimljen kako ulazi u klub s vrećicom te nakon toga izlazi bez nje. Nakon izlaska iz kluba otišao je i u Janaf, a prije sastanka s Kovačevićem bio je u banci te je prethodno naručio novac koji odgovara iznosu za koji se sumnja da je bio mito. To su, koliko se zna, dokazi kojima istražitelji zasad raspolažu, a te dokaze će u eventualnom sudskom postupku bez sumnje osporavati i Petekova i Kovačevićeva obrana.

Kako, to se tek treba vidjeti, no dosadašnja iskustva pokazala su da je sadržaje tajno snimljenih razgovora, pogotovo ako se u njima govori podosta otvoreno, poprilično teško osporiti tijekom suđenja. Nadalje, velik problem za Kovačevića, barem u ovoj fazi postupka, je i novac koji je nađen u prtljažniku i garažama njegovih prijatelja i poznanika. Kovačević je nakon izlaska iz Remetinca pokušao pojasniti o čemu se radi. Za milijun eura koji je nađen u vili njegova prijatelja kazao je da je riječ o novcu troje investitora koji su htjeli kupiti neko zemljište u Slavoniji.

– To je zemljište sada kupio čovjek iz Vojvodine, a investitori šute. Pa ja sam taj dan trebao otići u Slavoniju, a novac je konvertiran u devize zbog tečaja. To je čisti biznis – pojašnjavao je Kovačević, ne objasnivši zašto se milijun eura nosi u torbi, umjesto da se transakcija kupnje zemljišta obavi preko računa.

‘Protivio sam se izvozu nafte’

Zanijekao je da je povezan s Goranom Puklinom, suprugom Mirele Arelić Puklin, sada već bivše tužiteljice koja je zbog te afere dala ostavku. Kovačević tvrdi da je on s Puklinom, kod kojeg je nađeno 4,5 milijuna kuna, zbog čega je i na Puklina proširena istraga, samo susjed.

– On živi u zgradi u kojoj moja tvrtka u garaži ima arhivu. Vidio sam da je on rekao da je novac njegov. Pa njemu bi bilo najlakše da kaže da je novac moj. Mi nismo ni prijatelji ni poznanici, a najgore je što je zbog svega nastradala njegova supruga ni kriva ni dužna – kazao je Kovačević.

Taj bi novac inače trebao biti vještačen, prije svega kako bi se utvrdilo čiji je, no po onom što se čuje iz braniteljskih krugova, USKOK je zasad odustao od vještačenja jer je skupo i novac bi se mogao uništiti. Hoće li ga obrana o svom trošku vještačiti tek se treba vidjeti. Inače, Kovačević je ustvrdio i da je bio izložen pritiscima jer se protivio izvozu nafte u Mađarsku, no nije otkrio tko ga je pritiskao.

Samo je kazao da to nije ministar Tomislav Ćorić, no tko je ta osoba, zasad nije otkrio. Možda to otkrije tijekom eventualnog suđenja. Samo je pitanje koga će to tada zanimati. Jer u ovom postupku, koji je dosta složen, istraga je tek počela. Vjerojatno će potrajati barem do ljeta iduće godine. Ako optužnica i bude podignuta, teško da će suđenje početi prije 2022., što znači da će se Kovačevića i njegovih problema malo tko sjećati.