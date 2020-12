Odvjetnik Dragana Kovačevića: 'Naša strategija definitivno nije ono što je on pričao'

Dragan Kovačević i Dražen Barišić, dvojica od četvorice ključnih aktera afere Janaf koji su ostali u istražnom zatvoru - pušteni su na slobodu.

Čim je izašao na slobodu, Dragan Kovačević stao je pred kamere i otvorio dušu - nije lako izdržati, nije ništa kriv. Iznio je nekoliko zanimljivih teza nakon izlaska iz zatvora. Što će biti ključna strategija obrane?

Dojam je da Kovačević neće šutjeti, spominjao je politiku, prodaju nafte Mađarima... i prozvao Daliju Orešković. Gost Dnevnika Nove TV bio je njegov odvjetnik Ivo Farčić.

Kako je rekao, teze koje je Kovačević spominjao popodne - neće biti ključne teze u njegovoj obrani.

"Ništa što je on danas izrekao neće biti njegova obrana. Dragan Kovačević se obratio danas novinarima, ja sam mu to preporučio i bio je to emotivan istup nakon tri mjeseca istražnog zatvora", objasnio je Farčić.

"Naša strategija definitivno nije ono što je on pričao. Nećemo isključiti sve faktore koji utječu na kazneno gonjenje, ali neke stvari koje je spominjao uopće se ne spominju u optužnici niti su dio inkriminacije", dodao je Farčić.

Čak 32 svjedoka su ispitana, a bit će ih još. "Svi svjedoci koji su do sada saslučani su svjedoci tužiteljstva. Mi smo se prilično pazili da u ovoj fazi mi ne predlažemo svjedoke, da se točka dva, odnosno mogućnost utjecaja na svjedoke ne izrekne kao razlog za produženje istražnog zatvora. Definitivno će biti još svjedoka i bit će različitih dokaza", rekao je Farčić.

USKOK je odustao od vještačenja 4,5 milijuna kuna. No, Farčić navodi kako oni ne odustaju.

"Mi ćemo ustrajati u vještačenju. Nama ta četiri i pol milijuna jako smetaju jer nam pripisuju nešto što nije naše. Ustrajat će i obrana gospodina Puklina. Oni imaju četiri i pol milijuna razloga više da dokažu kako taj novac ne pripada Kovačeviću nego da pripada Puklinu", rekao je Farčić.

O vještačenju kaže kako se radi kemijskim putem. "To su biološki tragovi, vještačenje je kemijsko, zato ono i je skupo. Vještači se svaka pojedina novčanica i dosta ih bude uništeno u vještačenju", objasnio je Farčić.

Za povratak Dragana Kovačevića na radno mjesto u Janaf kaže kako su za podnošenje tužbe presudili rokovi Zakona o radu. "Mi smo to podnijeti li zakonskom roku, krajnji rok je bio nakon 45 dana. I u tom predmetu nije još ništa riješeno, prefriško je na sudu", rekao je Farčić.