Kako dalje? Trump objavio da će upravljati Venezuelom, ali i da s Delcy Rodríguez već razgovara

Nakon što su američki vojnici zarobili i odveli venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, tamošnji mediji javljaju kako vodstvo Venezuelom preuzima potpredsjednica Delcy Rodríguez po odluci Vrhovnog suda te zemlje. Na jučerašnjoj konferenciji za novinare je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako će SAD "privremeno preuzeti vlast" u toj južnoameričkoj zemlji. Nije ulazio u detalje, nego je tek izjavio kako je Rodríguez "spremna na suradnju".

No ono što se čulo u Venezueli od dosadašnje potpredsjednice ne svjedoče o velikoj volji slušati što Trump želi: „U ovoj zemlji postoji samo jedan predsjednik, a zove se Nicolás Maduro Moros“, rekla je okružena ministrima i vojnim zapovjednicima na sjednici Nacionalnog vijeća za obranu. Predsjednica Vrhovnog suda Tania D'Amelio izjavila je da Rodríguez "privremeno preuzima" predsjedničku dužnost kako bi se osigurala kontinuitet vlade i obrana nacije, izvijestili su lokalni mediji „El Universal“ i „El Nacional“.

Maduro i njegova supruga Cilia Flores nakon što su ih u subotu oteli američke specijalne jedinice su sad u pritvoru u New Yorku. Video koji je Bijela kuća objavila na platformi X prikazuje Madura u lisicama, okruženog agentima američke agencije za borbu protiv narkotika DEA kako ga odvode hodnikom zgrade. On i njegova supruga se optužuju, među ostalim za „urotu radi narkoterorizma" i „urotu radi uvoza kokaina“. Prema američkim medijima, Maduro bi uskoro trebao izaći pred sud.

Iako su već jučer u SAD osobe porijeklom iz Venezuele slavili kraj diktatora i ulogu američkog predsjednika u toj akciji, američki mediji javljaju i o prosvjedima u više gradova protiv vojne intervencije, među ostalim u New Yorku, Los Angelesu i Washingtonu. U Chicagu su, prema „New York Timesu“, prosvjednici nosili transparente s natpisima „Nema krvi za naftu“ i „Ruke dalje od Latinske Amerike“. Ispred Bijele kuće na plakatima je pisalo „Trump je ratni zločinac“ i „Nema američkog rata protiv Venezuele“.

Potpuno je neizvjesno kako će se dalje razvijati situacija u Venezueli. „Vodit ćemo zemlju sve dok ne osiguramo siguran, uredan i promišljen prijelaz“, rekao je Trump novinarima u svom imanju Mar-a-Lago na Floridi. „Ne bojimo se tamo poslati kopnene jedinice. I moramo ih imati, prošle noći imali smo naše vojnike na terenu. Osigurat ćemo da se ovom zemljom upravlja kako treba“, rekao je. Ali kako - to nije rečeno.

Unatoč vojnoj operaciji Absolute Resolve („Apsolutna odlučnost“), u kojoj je prema američkim medijima poginulo najmanje 40 ljudi, među njima vojnici i civili, američke snage su se povukle i daleko su od kontrole nad samom južnoameričkom zemljom. Sada "privremena" predsjednica Rodríguez je pak najavila odlučan otpor američkom napadu. „Nikada više nećemo biti robovi", izjavila je pred kamerama.

Za Trumpa, neće biti problema sa predsjednicom Venezuele: „Upravo smo razgovarali s njom i ona je u osnovi spremna učiniti ono što smatramo potrebnim da Venezuela ponovno postane velika, jednostavno tako." No za sad ništa ne potvrđuje riječi američkog predsjednika: Rodríguez se smatra jednom od najlojalnijih osoba u Madurovu krugu moći. Pedesetšestogodišnja pravnica bila je ministrica vanjskih poslova (2014.–2017.) i tada je i sama formirala politiku protivljenja SAD-u koju je nastavila i kao potpredsjednica.

Rodríguez je nakon američke vojne intervencije zatražila hitno oslobađanje Madura i njegove supruge. Njena vlada optužila je SAD za kršenje Povelje Ujedinjenih naroda. Cilj SAD-a jest prisvojiti prirodna bogatstva Venezuele – poput velikih naftnih rezervi – i nametnuti promjenu vlasti. „To im neće uspjeti“, poručila je.

Prema riječima američkog predsjednika Trumpa, velike američke naftne kompanije sada bi trebale uložiti milijarde dolara kako bi modernizirale, kako je rekao, „teško oštećenu“ venezuelansku naftnu infrastrukturu. Partnerstvo sa Sjedinjenim Državama učinit će Venezuelu „bogatom, neovisnom i sigurnom“, rekao je. Ta južnoamerička zemlja raspolaže najvećim naftnim rezervama na svijetu.

Pitanje je tko će ubuduće imati političku snagu voditi Venezuelu. Maduro je barem uvijek uspijevao zadovoljiti i održati na okupu ključne poluge moći: vojsku i socijalističku vladajuću stranku.

Bez potpore vojske, prema mišljenju stručnjaka, nitko se u Venezueli ne može dugo održati na vlasti. Dosad su oružane snage zemlje, predvođene ministrom obrane Vladimirom Padrinom, uvijek stajale uz Madura i to i zato što im je pružao mnoge povlastice. Vojska kontrolira ključne sektore gospodarstva i uprave zemlje, među njima luke, distribuciju hrane i državne programe. No ne po prvi put u takvim okolnostima, nemoguće je procijeniti koliko i Maduru možda lojalni časnici mogu računati na spremnost običnih vojnika Venezuele ginuti za njihove privilegije.

Venezuelanska dobitnica Nobelove nagrade za mir María Corina Machado zatražila je nakon Madurova uhićenja, imenovanje oporbenog političara Edmunda Gonzáleza Urrutije za nasljednika. On je, kako je navedeno u poruci Machadove objavljenoj na X-u, prije godinu i pol pobijedio na predsjedničkim izborima i sada bi trebao odmah preuzeti svoju ustavnu dužnost. Tom zahtjevu se pridružuju i državni čelnici nekih zapadnih zemalja, ali isto tako nema naznaka kako bi trenutna predsjednica Rodríguez bila spremna prihvatiti taj zahtjev.