Kako će izgledati cjelodnevna nastava u Hrvatskoj?

Novcem iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka Hrvatska konačno planira realizirati dugo najavljivani projekt koji bi iz temelja trebao promijeniti obrazovni sustav, i to uvođenjem cjelodnevne nastave u sve škole u Hrvatskoj. Kako osnovne, tako i srednje. Nema sumnje, projekt uvođenja cjelodnevne nastave, u kojoj će ubuduće učenici boraviti od 8 ujutro pa do 15, a najkasnije do 17 sati, neće u svim gradovima i općinama naše zemlje zaživjeti u istoj školskoj godini. Uvodit će se sukcesivno, odnosno onako kako bude napredovala dogradnja postojećih školskih ustanova koje se moraju prostorno pripremiti za prelazak na cjelodnevnu nastavu.