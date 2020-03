'Kakav bi ja to bio ministar da se testiram na koronavirus ako nisam zadovoljio kriterije?'

Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u današnjem posebnom izdanju emisije Nedjeljom u dva koja se održala ispred KB Dubrava i trajala je manje od 15 minuta.

Prvo se osvrnuo na potrese koji su jutros pogodili Zagreb.

– Nema većih oštećenja na zagrebačkim bolnicama, najveća su oštećenja u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu i to u starom dijelu, sve ostale bolnice su više manje u dobrom stanju. Imperativ nam je sigurnost svih naših bolesnika, građevinska struka provjerava statiku svih bolnica. Tijekom dana za većinu infrastrukturnih objekata mogli bi imati rezultate statičara. Izvjesno je da u Klaićevoj nećemo moći vratiti bolesnike u taj stari dio. Pohvalio bi Kliniku za ženske bolesti u Petrovoj u kojoj su kompletno izmjestili rodilište iz starog u novi dio bolnice – kazao je ministar Beroš.

Aleksandar Stanković upitao ga je hoće li ova situacija biti okidač za izgradnju nove i velike bolnice preko Save o čemu se godinama govori.

– Nadam se da ova situacija neće biti samo okidač za to nego i za puno drugih dobrih stvari koje će se u RH događati. Izvjesno je da moramo napraviti iskorak i orijentirati se prema gradnji novih bolnica – odgovorio je Beroš.

Ponovio je kako je u Hrvatskoj od jučer 29 novozaraženih koronavirusom te da trenutačno imamo 235 potvrđenih slučajeva.

– U odnosu na jučer nema značajnijih povećanja. No, rasti će broj zaraženih. Mjere koje je ova Vlada i stožer poduzeo su adekvatne, no jedino građani mogu spriječiti nagli porast oboljelih. S obzirom na sve naše mjere dosad poduzete to nam je omogućilo da pripremimo zdravstveni sustav na povećani broj oboljelih. To je ono što se desilo u Kini i Italiji, prekomjerni broj zaraženih je opteretio zdravstveni sustav koji je pucao. Neću reći da smo brži od Kine, ali nismo ni sporiji – rekao je Beroš i dodao kako bi 800 respiratora trebalo biti dovoljno za krizu s koronavirusom.

Na pitanje što s onim tvrtkama u kojima zaposlenici ne mogu biti udaljeni dva metra jedni od drugih, a i nemaju zaštitne maske, odgovara:

– Obaveza je poslodavca da osigura radne uvjete – rekao je.

VIDEO Igor Rudan: Što svatko od nas može sada učiniti u borbi protiv pandemije COVID-19?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On se, priznaje, nije testirao na koronavirus jer nije imao nikakve simptome.

– Kakav bi ja to bio ministar da se testiram ako nisam zadovoljio sve kriterije. Još nisam zadovoljio taj uvjet i dok god budem mogao, služit ću ljudima. Imamo zamjenu za naš tim, nisam nezamjenjiva karika, sustav bi bez mene mogao funkcionirati normalno – rekao je.

– Ja sam samo dio tima, usmjerujem pravac našeg kretanja i dajem energiju, no oni odrađuju posao. To je poseban psihički odnos koji ne treba zloupotrebljavati, drago mi je što sam poslužio kao oslonac, no to me i opterećuje. Moj tim je zaslužan za sve ono što radimo – kazao je.

Komentirao je i stanje ozlijeđene 15-godišnjakinje u potresu.

– Radi se o teškoj ozljedi glave, podvrgnuta je operaciji, no ozljeda je jako teška i radi se o životnoj ugrozi – kazao je ministar.

Na pitanje treba li piti ibuprofen kako bi se spriječila mogućnost zaraze koronavirusom odgovorio je kako on ne pridonosi liječenju koronavirusa.

VIDEO Trenutak potresa snimljen nadzornom kamerom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još je jednom ponovio što učiniti u slučaju sumnje na zarazu Covidom-19.

– Svi građani u gradu Zagrebu javljaju se svojim liječnicima primarne zaštite, tamo imaju posebne ambulante, tek ako se nigdje ne može dobiti odgovor ili pomoć mogu doći u bolnice, no to je krajnja mjera. Javiti se obiteljskom liječniku, u vikend u posebna dežurstva ili u jednu od 6 posebnih ambulanti za Covid u Zagrebu – kazao je i posebno upozorio one koji moraju biti vani zbog potresa:

– Distanca, distanca, distanca, izbjegavati kontakt. Oni koji stanuju u starim zgradama se ne trebaju vraćati u svoje domove, svi iz novogradnje mogu se vratiti. Moramo imati na umu da je ugroza od koronavirusa daleko veća od potresa – rekao je ministar Beroš.

VIDEO Zašto je važno ostati kod kuće?