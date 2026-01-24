Josef Grünwidl (62) novi je Bečki nadbiskup

Josef Grünwidl (62) novi jei bečki nadbiskup, a time i metropolit bečke crkvene pokrajine. Tijekom svečane svete mise u subotu poslijepodne u nazočnosti više od 3.000 ljudi, u katedrali sv. Stjepana u Beču, kardinal Christoph Schönborn položio je ruke na svog nasljednika koji je došao na čelo Bečke nadbiskupije i posvetio ga za biskupa.

Nakon što je to nakon kardinala Schönborna učinilo i svih 28 ostalih nazočnih katoličkih biskupa, Grünwidl je primio svoje biskupske insignije (mitru, prsten i štap), te je odveden do svog biskupskog sjedišta (katedre), gdje je zauzeo svoje mjesto, čime je i službeno preuzeo vodstvo Bečke nadbiskupije.

To se je dogodilo, kako izvještava Austrijska Katolička agencija Kathpress u 15,38 sati. Vjernici i brojni nazočni uzvanici i gosti, biskupsko ređenje Grünwidla popratili su burnim i dugotrajnim pljeskom. Među uzvanicima, između ostalih, bili su i predstavnici austrijskog političkog vrha, predsjednik Alexander Van der Bellen, konzervativni kancelar (ÖVP) Christian Stocker, austrijski ministri te pokrajinski čelnici, među njima iz Donje Austrije Johanna Mikl Leitner i čelnik grada i pokrajine Beč, gradonačelnik Michael Ludwig.

Nazočni biskupskom posvećenju je bio i apostolski nuncij u Austrijiu Pedro Lopez Guintana. Ali i brojni poglavari Istočnih katoličkih Crkava, te ekumenski predstavnici odnosno predstavnici drugih raznih crkava. Kao “znak radosti zbog ustoličenja”, zvona svih crkava diljem Bečke nadbiskupije zvonila su od 13,45 do 13,55 sati, prije liturgije posvete.

U pratnji 60 mladih, novi je nadbiskup stigao na Trg sv. Stjepana, gdje su ga dočekali glazbenici limene glazbe iz Perchtoldsdorfa. Nešto prije 14 sati, Grünwidl je ušao u katedralu dok je zvonilo poznato Pummerinovo zvonko bečke katedrale, a pozdravio ga je i kaptol. Nakon molitve pred ikonom Marije Pocs u bečkoj katedrali Grünwidl se je uputio prema kardinalu Schönbornu, kao nadbiskupu posvetitelju, gdje se je održala i spomen na sakrament krštenja.

Dok je Grünwidl bio među vjernicima kod krstionice, pastoralna djelatnica iz regije Weinviertel, odakle je novi Bečki nadbiskup rodom, glasno je za sav okupljeni auditorij pročitala papinu poslanicu o njegovom imenovanju za biskupa odnosno Bečkog nadbiskupa. U papinoj poslanici o imenovanju Papa Lav XIV. naglasio je da je Krist izabrao apostole da navještavaju Evanđelje. To je, kako je rekao, ujedno i primarni zadatak biskupa kao nasljednika apostola, koji bi također trebali prakticirati ljubav “kao graditelji mostova, pastiri i timski igrači”.

U nastavku Papa piše: “Stoga ljubljeni sine, mislili smo na tebe”. Uz poruku novom Bečkom nadbiskupu: “Uzmi Gospodnju melodiju, da bi ispravno, vjerno i blago naviještao Evanđelje”. Kardinal Schönborn je u svojoj dojmljivoj propovijedi poželio novom nadbiskupu “srce koje sluša” i “dar mudrosti i razlučivanja”. Istaknuo je kako biskupsko posvećenje ne daje nikakvu svjetovnu upravnu vlast niti odgovarajući mandat, ali daje mandat za vođenje zajednice vjernika Bečke nadbiskupije.

Schünborn je više puta naglasio da Grünwidl nije tražio tu službu. Nakon samo tri godine kao glavni tajnik svog biskupa, od 1995. do 1998., Grümwidl je već zatražio povratak u župnu službu. “Željeli ste biti s ljudima. Niste imali interesa za crkvenu karijeru”, rekao je Schönborn novom nadbiskupu. Grünwidl je prvotno preko apostolskog nuncija u Austriji obavijestio Papu da, iako je spreman služiti kao upravitelj, nije spreman postati nadbiskup.

Kako ističe Kathpress, Grünwidl je öetvrt stoljeća bio, kako je kardinal Schünborn naglasio “obični župnik”- s izraženim “srcem koje sluša”. Dvije godine Grünwidl je potom služio kao kardinalov vikar, i bio je su-voditelj cijelog južnog dijela Bečke nadbiskupije. Sve dok ga papa Franjo nije imenovao upraviteljem prije godinu dana. Srce koje sluša tri stvari: “Boga, vlastitu savjest i ljude”, rekao je kardinal Schönborn. Uz pohvalu, kako je Grünwindl pomno “slušao ljude”. Mnogi od njih su i javno tražili da pristane, ako ga Papa imenuje za Bečkog nadbiskupa. Kada je ipak pristao, sve je impresionirao Grünwidlov stav: “Bogu nije potrebno da budem savršen, već dostupan”.

I tako sada, kako u subotu navečer pišu austrijski mediji, “Nakon 340 godina, Beč ima opet jednog nadbiskupa s bradom”. Predsjedavajući Austrijskom biskupskom konferencijom nadbiskup Franz Lackner je rekao da je Josef Grünwidl “ veliko obogaćenje za Crkvu u Austriji”. dodavši: “Radost zbog novog biskupa u Beču i novog kolege biskupa u Biskupskoj konferenciji je neizmjerna”.

Mnogi mediji prenose i moto novog Bečkog nadbiskupa Josefa Grünwidla, Božjeg pastira i sjajnog orguljaša koji, kako je rekao nadbiskup Lackner ukazuje na njegovu glazbenu prirodu: “Primiti Božju melodiju u sebi, učiniti je čujnom svijetu i dovesti je u harmoniju”. Mnogi se slažu da je novi Bečki nadbiskup, kako navode domaći mediji: empatičan, pažljiv i duhovan”, i da je tu “prvenstveno za ljude”.

“Njegova jednostavnost i ljubav prema siromašnima imaju veliku simboličku moć. Uvjeren sam da će voditi i pratiti Crkvu u Beču trezvenim i realističnim pristupom, ali i unutarnjom slobodom, humorom i samopouzdanjem”, rekao je potpredsjednik Austrijske biskupske konferencije, biskup Dijeceze Linz Manfred Scheuer. I što na kraju reći, nego i od nas iskrene čestitke novom Bečkom nadbiskupu Josefu Grünwidlu. Neka mu Bog pomogne u svim njegovim zadaćama, u ova turbulentna vremena, koja su nas zadesila.