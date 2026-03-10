Granica prepuna: Austrijanci pohrlili u Sloveniju po dizel, cijena manja i do 30 centi

Razlika u cijeni dizela, koja u nekim slučajevima doseže čak 30 centi po litri, ovih je dana privukla brojne Austrijance u slovensku pograničnu općinu Šentilj. Gužve su tolika da na pojedinim crpkama povremeno nestaje goriva.

„U Austriji su opet podignuli cijene goriva, ali usput idem i u trgovinu, često kombiniram točenje goriva i kupnju,” kazala je jedna gospođa, dodajući da se isplati prijeći granicu zbog niže cijene, piše HRT.

Cijena dizela u Sloveniji uistinu je niža i do 30-ak centi po litri, što motivira susjede iz Austrije da dopune spremnike. „Jučer smo bili na jednodnevnom izletu u Mariboru i vidjeli da su cijene ovdje mnogo povoljnije, s obzirom na to da mi je spremnik prazan, a živim u Leibnizu, došla sam ovamo,” istaknula je druga posjetiteljica.

Ni njemački vozači ne zaostaju: „U Njemačkoj je cijena dizela 2,15 pa do 2,18 eurocenta za litru dizela. Neshvatljivo što se događa,” kazao je jedan gospodin iz Njemačke.

Zbog velike potražnje dizelsko gorivo često nestaje s crpki. Slovenska naftna kompanija poručuje da se zalihe redovito dopunjavaju, pa iako je tijekom radnog dana gužvi bilo malo, veći priljev austrijskih vozača očekuje se u četvrtak, petak i tijekom vikenda. Prošlog vikenda promet su morali regulirati i slovenski policajci.

„Sa zaposlenicima benzinske crpke dogovorili smo da ubrzaju naplatu te da otvore sve pumpe,” rekao je Bojan Panker, pomoćnik načelnika PP-a Šentilj, dodajući da su spremni za nove gužve.

Povećani broj posjetitelja osjeća se i u lokalnom gospodarstvu. „Mi smo i radosni što dolaze jer mi smo navikli na njih, svaki dan dolaze, idu u trgovinu, gostionu itd.,” naglasio je Štefan Žvab, načelnik općine Šentilj. U međuvremenu, austrijske crpke uz granicu ostaju gotovo prazne.