Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Komentari
OBRAČUN SA STAROM DOMOVINOM

Skandalozne izjave bivše austrijske ministrice koja živi u Rusiji: 'Ne nedostaje mi Austrija, ljudi su tamo 'hijene''

St. Petersburg International Economic Forum
ANTON VAGANOV/REUTERS
Autor
Snježana Herek
23.01.2026.
u 17:11

Nakon aktualne pomutnje, koju je Kneissl izazvala svojim novim izjava na YouTubeu, oglasili su se i austrijski političari

Bivša austrijska ministrica vanjskih poslova Karin Kneissl, ponovno je na naslovnicama, novim, uvredljivim izjavama o Austriji i Austrijancima. Da malo drži do Austrije, već je dobro poznato. Međutim, njene najnovije skandalozne izjave i vrijeđanje Austrijanaca na YouTube kanalu da su "hijene", izrečene u seriji intervjua pod nazivom "Most prema Istoku", izazvale se, kako u petak pišu austrijski mediji, ogromno ogorčenje u ovoj alpskoj zemlji. "Ako mi nešto nedostaje iz Europe, to je Francuska, a ne Austrija. U Francuskoj su ljudi bili humani, u Austriji hijene", rekla je 59-godišnja Kneissl u video snimci. Bivša austrijska šefica diplomacije već godinu i pol dana živi u jednom selu, u ruskoj regiji Rjasan, i smatra se "dijelom lokalne zajednice", izvještava austrijski dnevni list "Heute". Već u prošlosti, proruski usmjerena Kneissl, na čijem je vjenčanju u Austriji 2018. godine osobno bio i ruski predsjednik Vladimir Putin, svojim je skandaloznim izjavama izazvala pomutnju i buru negodovanja u Austriji.

"Heute" navodi kako je Kneissl 2024. godine preko video snimke na YouTube kanalu poručila: "Nije bila slučajnost da je Hitler došao iz Austrije i zašto su osobe iz političkog vrha zapadnog Gestapoa bile iz Austrije. To je mješavina sitničavosti, zavisti i kompleksa manje vrijednosti." Tu svoju izjavu Kneissl ponavlja i u svom najnovijem videu: "Tada sam shvatila da nije slučajnost što je Hitler došao iz Austrije". Očito, razočarana da su se Austrijanci okrenuli protiv nje, piše "Heute". Dodaje kako je bivša diplomatkinja, sada predavačica na ruskom sveučilištu, u nastavku također uspoređuje svoja iskustva u Austriji, s onima u Libanonu. "Nije to bila zloba, ta izopačenost koju još uvijek doživljavam i koja još uvijek do mene dopire iz Austrije", tvrdi Kneissl, ponovno izazivajući zgražanje u svojoj staroj domovini.

Da li iza tog dolijevanja ulja na vatru stoji njeno uvjerenje ili ogorčenje, za Austrijance je svejedno. Ovako se ne može ponašati i vrijeđati ih, nazivajući ih "hijenama". Austrijski dnevni list "Österreich piše da je nakon pada austrijske savezne Vlade Kurz - Strache, sastavljene od narodnjaka (ÖVP) i krajnjih desničara Slobodarske stranke (FPÖ), Kneissl 2020. godine prvo otputovala u Francusku, 2022. u Libanon, a 2023. godine je ruskim vojnim zrakoplovom, na njenu molbu, prebačena zajedno s njenim životinjama o kojima je brinula, u Sankt Peterburg u Rusiju. List navodi kako bivša diplomatkinja u međuvremenu živi u Rusiji i vodi od lipnja 2023.  ruski, "državi blizak Thinktank Gorki." I da svog tadašnjeg gosta na vjenčanju u Austriji, ruskog predsjednika Putina, i nakon agresije Rusije na Ukrajinu, još uvijek naziva "gospodinom". Iako Kneissl nije službeno bila članica Slobodarske stranke (FPÖ), ova ju je stranka nominirala za šeficu austrijske diplomacije. I demonstrativno je, nakon korupcijske "afere Ibiza" i upletenosti tadašnjeg potkancelara i čelnika FPÖ-a Strachea u nju, zbog čega je pala tadašnja austrijska Vlada, stala iza Strachea, nakon što je 2019. godine morao podnijeti ostavku, napominje "Österreich".

Nakon aktualne pomutnje, koju je Kneissl izazvala svojim novim izjava na YouTubeu, oglasili su se i austrijski političari: Vođa Kluba liberalaca Neosa u austrijskom parlamentu Shetty rekao je za "Österreich" da su navedene izjave bivše austrijske ministrice vanjskih poslova skandalozne: "Političarka FPÖ-a Kneissl i dalje se kiti titulom 'bivše ministrice vanjskih poslova Austrije' i obilazi ruske propagandne studije na Putinov račun, s jednim jedinim ciljem: vrijeđati Austrijance i loše govoriti o našoj prekrasnoj zemlji i njenom narodu". Nico Marchetti, glavni tajnik austrijske Narodne stranke (ÖVP), koja je sa socijaldemokratima (SPÖ) i liberalima Neosa na vlasti rekao je za "Heute": "Ovo pokazuje koliko brzo nestaje patriotizam Kicklovog FPÖ-a. Čim Rusija pozove, odmah umjesto Austrija na prvom mjestu, samo još ostaje Rusija danas".

Pogledajte tko je sve bio na promociji knjige Jadranke Kosor. A on je sigurno najdraži gost
ministrica Karin Kneissl Austrija

Komentara 3

KL
klasiko
17:36 23.01.2026.

KOliko je takvih ubačenih ruskih kadrova kod nas i po cijeloj Europi, tek će se vidjeti.

MI
migaaa
17:27 23.01.2026.

Nije pogresila

ČU
Čuružan
17:18 23.01.2026.

Nije puno ni pogrešila. Ima i na Balkanu jedna zemlja sa istim kompleksima, al više to i nisu kompleksi to je dijagnoza.

