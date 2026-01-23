Hrvat iz stravične nesreće u Austriji probudio se iz kome i čuo se s obitelji

Vozač teretnog vozila, Davor D. iz Bjelovara, otac dvoje djece, teško je ozlijeđen u stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila 9. siječnja ove godine u Austriji. Vozač je zaposlen u tvrtki iz Zagreba, a ozljede koje je zadobio uključuju puknuće slezene, prijelom pet rebara te ozbiljne ozljede pluća, koje su se pokazale najvećim problemom jer je u tunelu udahnuo vrući zrak i dim.

Dva tjedna nakon nesreće, stižu ohrabrujuće vijesti: Davor se oporavlja, a njegovo stanje ide na bolje, pišu 24 sata. Probudivši se iz inducirane kome, u kojoj su ga liječnici držali kako bi tijelo imalo vremena za oporavak, uspio je stupiti u kontakt s obitelji, što daje nadu za njegov brzi oporavak.

Prema informacijama vatrogasaca, Davor je vozio kamion s poluprikolicom kada je udario u odbojnik na ulazu u tunel Brentenberg na autocesti A10, a potom u zid tunela. Silovitim udarcem kamion i njegov teret od praznih pakirnih materijala zapalili su se. Zbog jakog udarca kabina se odvojila od prtljažnog dijela, a vozač je uspio osloboditi i pobjeći u tunel, no nakon otprilike 50 metara srušio se na tlo. Vatrogasci su ga pronašli, izvukli iz tunela i predali hitnoj pomoći.

Kamion je ubrzo bio potpuno uništen u plamenu, a vatrogasci iz Werfena, Pfarrwerfena, Gollinga i Bischofshofena uspjeli su brzo staviti požar pod kontrolu, ugasivši ga u 19:30 sati. Autocesta A10 bila je zatvorena u oba smjera od 18 do 23 sata tijekom operacije, a izvlačenje izgorjelog kamiona nastavilo se do kasno u noć.

Istraga nesreće još uvijek traje, a austrijski mediji izvještavaju kako je nezavisni stručnjak za promet na temelju snimke nadzorne kamere i zakašnjele reakcije vozača zaključio da je najvjerojatniji uzrok nesreće umor vozača.