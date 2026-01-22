Austrija uvela obvezu za oko 48.000 austrijskih učenika s nedovoljnim poznavanjem njemačkog. Kraći praznici i visoke kazne za roditelje

Mnogi ne žele čuti ovu gorku istinu. U mnogim bečkim školama, gdje ima najviše učenika s migrantskom pozadinom - školska je nastava postala gotovo nemoguće, piše u četvrtak austrijski dnevni list "Heute". Učiteljica, u jednoj od takvih škola s problematičnim uvjetima, u razgovoru za "Heute", govori o "katastrofalnim uvjetima". Riječ je o preslabom poznavanju ili uopće potpunom nepoznavanju njemačkog jezika, kako bi se školska nastava mogla normalno odvijati. "U cijeloj našoj školi s nekoliko stotina djece, samo su tri učenika, kojima je njemački, materinski jezik", rekla je mlada, učiteljica iz škole u blizini bečkog Gürtela i stambenih okruga s brojnim stranim doseljenicima, za "Heute", koja je željela ostati anonimna. "Tri četvrtine razreda govori arapski", piše Heute, uz napomenu kako se je učiteljica požalila austrijskom listu kako "dan za danom stoji pred 24-ero djece i pokušava im pomoći da nauče njemački". "Predajem u trećem razredu i imam šest dječaka u razredu koji su već dva puta pali razred - u osnovnoj školi", istaknula je učiteljica. To znači i veliku starosnu razliku, jer ovi 10 ili 11- godišnjaci sjede u istom razredu, zajedno s 8-godišnjacima. I to je dodatni problem.

"Stariji učenici jako se razlikuju od svojih ostalih kolega iz razreda: Puno su viši od njih, zreliji, prolaze već kroz pubertet, glasni su i dominantni", napomenula je 25-godišnja učiteljica iz jedne od bečkih Osnovnih škola dodavši: "Sve to me strašno frustrira. Jezične vještine ovih dječaka su posebno depresivne. U trećem bi razredu već trebali biti u stanju pisati tekstove, ali sretna sam ako znaju kako se pojedini predmeti zovu na njemačkom". "Idem na nogomet" ili "igram nogomet" - i ništa više! Jedva da imaju neki vokabular, a gramatika im je potpuno strana. "Njih nije briga, sve što čujete je: Obrazovanje je za njih samo neugodna obveza", rekla je 25-godišnja pedagogica, istaknuvši: "Mnogi ne dobivaju kod kuće nikakvu podršku, a većina roditelja slabo govori njemački".

"Jedan je otac nepismen, i dječak je prepušten sam sebi", rekla je frustrirana bečka učiteljica. Kako bi se izbjegle takve situacije, učenici s nedovoljnim poznavanjem njemačkog jezika u Austriji, trebali bi pohađati “ljetnu školu” tijekom dva tjedna ljetnih školskih praznika. U Austriji učenici ukupno imaju devet tjedana ljetnih školskih praznika. Kako navodi "Heute", samo u Beču je 10.000 učenika, koji će ljetne školske praznike imati kraće za dva tjedna. Onim roditeljima, čija se djeca odbiju odazvati na dvotjednu ljetnu školu, prijete visoke novčane kazne. "Njemački jezik je ključ za obrazovni napredak, i također, ključ za uspješan život", naglasio je austrijski ministar obrazovanja Christoph Wiederkehr iz stranke Neos, koja je zajedno na vlasti s Narodnom strankom (ÖVP) i Socijaldemokratskom strankom (SPÖ). Wiederkehr je napomenuo, kako je navedena odluka dio Vladine integracijske politike, koja se mora ispoštovati.

Kako je "Heute" već izvijestio obveza pohađanja dvotjedne ljetne škole se odnosi na oko 48.000 austrijskih učenika, koji će prije službenog početka sljedeće školske godine morati u školske klupe. Obveza se odnosi na djecu do 15 godina starosti koja se nalaze u posebnim razredima ili na dopunskim tečajevima – jer zbog jezika ne mogu pratiti redovnu nastavu. Situacija je posebno dramatična u Beču. Na početku ove godine, oko petine osnovnoškolaca u Beču, nije dovoljno poznavalo njemački jezik. Najveći broj među njima su djeca sirijskih izbjeglica i azilanata. Do sada su učenici s jezičnim poteškoćama mogli dobrovoljno pohađati dvotjednu ljetnu školu. Sada je Vlada uvela obvezu za djecu s jezičnim deficitima, koja su uglavnom iz migrantskih krugova. I ona se mora ispoštovati. Ili slijede kazne!