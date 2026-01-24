Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPASNOST OD NEOVLAŠTENE UPOTREBE

Bečanin ostao u čudu! Policija ga kaznila s 25 eura jer je ostavio nezaključani automobil

Nepropisno parkiranje vozila u Sisku
Nikola Cutuk/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Snježana Herek
24.01.2026.
u 16:22

Bez obzira što je 34-godišnjak uvjeravao policajce da se je samo nekoliko metara udaljio od vozila i odmah se vratio, policajci su bili nemilosrdni i za počinjeni prekršaj vozača kombija kaznili novčanom kaznom od 25 eura.

Prema odredbi austrijskog Zakona o sigurnosti prometa na cestama (StVO), motorna vozila moraju biti osigurana od neovlaštene uporabe, a to podrazumijeva pravilno zaključavanje pri napuštanju vozila i zatvaranje svih prozora. Cilj je spriječiti moguće štete zbog provale ili krađe.

Međutim, za tu zakonsku odredbu nije znao 34-godišnji dostavljač pića koji je oko 3,30 sata ujutro vozio svoj kombi i parkirao ga na slobodno mjesto ispred policijske postaje u 16. bečkom stambenom okrugu Ottakring. Misleći da je sve u skladu s propisima, udaljio se je parkiranog automobila, kako bi dostavio naručeno.

Kada se je vrati do kombija, već su ga čekali policajci. Razlog je bio da nije prije odlaska zaključao vozilo. Ukazali su mu na to da Zakon propisuje da vozilo mora biti zaključano i svi prozori zatvoreni kako bi se spriječila neovlaštena upotreba. I kako se taj prekršaj karakterizira kao “poticanje na krađu”. Bez obzira što je 34-godišnjak uvjeravao policajce da se je samo nekoliko metara udaljio od vozila i odmah se vratio, policajci su bili nemilosrdni i za počinjeni prekršaj vozača kombija kaznili novčanom kaznom od 25 eura.

“Nisam zaključao kombi jer je stepenište na koje sam trebao otići bilo udaljeno samo nekoliko metara“, objasnio je 34-godišnji dostavljač za austrijski dnevni list “Heute”, jer još uvijek smatra da je neopravdano kažnjen. List “Heute” potražio je pojašnjenje za navedenu prekršajnu kaznu.

Glasnogovornik bečke policije Philipp Haßlinger pojasnio je da vozač, čim se toliko udalji od vozila da ga više ne može držati na oku, mora osigurati da vozilo ne može biti pušteno u pogon od strane neovlaštene osobe bez značajne prepreke. To konkretno znači: motor isključen, ključ izvađen i vozilo zaključano. Tako propisuje članak 14, stavka 2 austrijskog Zakona o sigurnosti prometa na cestama (StVO). Ovaj primjer je upozorenje svima onima koji u Beču parkiraju svoje vozilo, da ga moraju zaključati i zatvoriti prozore. Jer, nezaključani automobil, i samo na trenutak, može vas, kako vidite iz navedenog primjera, skupo stajati.

Ključne riječi
krađa sigurnost vozilo Austrija

Komentara 2

Pogledaj Sve
IS
Ivan.S
16:54 24.01.2026.

Ovo je već malo bolesno.

HA
Hairli
16:39 24.01.2026.

Ja bih tamo morao dozivotno raditi samo za kaznr, jer auto bas nikada nigdje ne zakljucavam. A za ovu kaznu bi me krasno zabolilo, platio je ne bih, auto je moja imovina, nije u prometu prebrz bio, nije bio nepropisno parkiran i taj zakon si mogu gurnuti u Hicine brcice!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!