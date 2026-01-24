Bečanin ostao u čudu! Policija ga kaznila s 25 eura jer je ostavio nezaključani automobil

Prema odredbi austrijskog Zakona o sigurnosti prometa na cestama (StVO), motorna vozila moraju biti osigurana od neovlaštene uporabe, a to podrazumijeva pravilno zaključavanje pri napuštanju vozila i zatvaranje svih prozora. Cilj je spriječiti moguće štete zbog provale ili krađe.

Međutim, za tu zakonsku odredbu nije znao 34-godišnji dostavljač pića koji je oko 3,30 sata ujutro vozio svoj kombi i parkirao ga na slobodno mjesto ispred policijske postaje u 16. bečkom stambenom okrugu Ottakring. Misleći da je sve u skladu s propisima, udaljio se je parkiranog automobila, kako bi dostavio naručeno.

Kada se je vrati do kombija, već su ga čekali policajci. Razlog je bio da nije prije odlaska zaključao vozilo. Ukazali su mu na to da Zakon propisuje da vozilo mora biti zaključano i svi prozori zatvoreni kako bi se spriječila neovlaštena upotreba. I kako se taj prekršaj karakterizira kao “poticanje na krađu”. Bez obzira što je 34-godišnjak uvjeravao policajce da se je samo nekoliko metara udaljio od vozila i odmah se vratio, policajci su bili nemilosrdni i za počinjeni prekršaj vozača kombija kaznili novčanom kaznom od 25 eura.

“Nisam zaključao kombi jer je stepenište na koje sam trebao otići bilo udaljeno samo nekoliko metara“, objasnio je 34-godišnji dostavljač za austrijski dnevni list “Heute”, jer još uvijek smatra da je neopravdano kažnjen. List “Heute” potražio je pojašnjenje za navedenu prekršajnu kaznu.

Glasnogovornik bečke policije Philipp Haßlinger pojasnio je da vozač, čim se toliko udalji od vozila da ga više ne može držati na oku, mora osigurati da vozilo ne može biti pušteno u pogon od strane neovlaštene osobe bez značajne prepreke. To konkretno znači: motor isključen, ključ izvađen i vozilo zaključano. Tako propisuje članak 14, stavka 2 austrijskog Zakona o sigurnosti prometa na cestama (StVO). Ovaj primjer je upozorenje svima onima koji u Beču parkiraju svoje vozilo, da ga moraju zaključati i zatvoriti prozore. Jer, nezaključani automobil, i samo na trenutak, može vas, kako vidite iz navedenog primjera, skupo stajati.