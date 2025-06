Još će nam zlobno napakirati da su se poglavnik i njegova klika razbježali 1945. kao miševi ostavljajući svoj narod na Bleiburgu

Hrastu je svejedno, kaže jedna njemačka poslovica, što se o njega očešala svinja. Naravno hrast je hrast, obično drvo, on ne zna što je bilo, on nema nekakav posebni osjećaj za ljubav, mržnju, žrtvu na oltaru domovine ili nogometnu nepravdu. Prema sveznajućoj frankofonskoj enciklopediji Larousse, prahistorija ili prapovijest se odnosi na kronološko razdoblje u životu čovječanstva koje počinje od pojave čovjeka do izuma pisma. A ostatak ide od prve pismenosti pa sve do pojave društvenih mreža i foruma na internetu. Tu se završava historija pismenosti i počinje idiokracija. Vladavina glasnih, bahatih, brojnih i nekulturnih. Umberto Ecco ih je izvrsno opisao. "Društvene mreže dale su glas legijama idiota koji su prije govorili samo u barovima i nisu nanosili štetu zajednici. Odmah bismo ih ušutkali. Danas imaju isto pravo govoriti kao dobitnik Nobelove nagrade."