Predsjedništvo BiH najavilo pravne korake protiv Hrvatske zbog radioaktivnog odlagališta

Predsjedništvo BiH priopćilo je u ponedjeljak da će nastojati osporiti izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, uključujući pokretanje međunarodnog spora ili arbitraže protiv Hrvatske. Hrvatski sabor je 15. prosinca 2025. usvojio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora blizu granice s BiH, čime je stvorena pravna osnova za dugoročno skladištenje nisko i srednje radioaktivnog otpada, uključujući otpad iz nuklearne elektrane Krško.

Prema zakonu, planira se gradnja objekta za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na bivšem vojnom području Čerkezovac, uz obaveznu procjenu utjecaja na okoliš prije početka Reagirajući na tu odluku susjedne države, predsjedništvo BiH je u ponedjeljak prihvatilo Nacrt strategije zaštite pravnog interesa BiH u vezi s odlaganjem radioaktivnog otpada, dokument kojim se precizira poduzimanje niz koraka kako bi se osporila izgradnja odlagališta.

Zadužilo je Vijeće ministara da poduzme hitne mjere prema međunarodnim konvencijama te da izradi analize o potencijalnim posljedicama odlagališta za okoliš. Pravobraniteljstvu BiH je preporučeno da razmotri poduzimanje pravnih mjera, uključujući međunarodni spor ili arbitražu protiv Hrvatske.radova. Odluku je jednoglasno donijelo troje članova, Željko Komšić, Denis Bećirović i Željka Cvijanović.