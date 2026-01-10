Višeslojno je Plenkovićevo uvjetovanje imenovanja troje ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda inzistiranjem da parlamentarna većina izabere dva ustavna suca kako bi "zadržali" većinu u Ustavnom sudu. Na političkoj razini nije se dogodilo ništa novo pa ni strašno. Svjedočili smo i goremu, kao što je neizbor desetero ustavnih sudaca u izvanrednom ustavnom roku i potencijalna ustavna kriza u režiji SDP-a. Ako govorimo o političkoj trgovini, i nje je bilo, jedino što politički akteri o tome nisu javno govorili već smo u rezultatu imali nedvojbeni dokaz da je takvo što moglo proizaći isključivo iz političke trgovine.