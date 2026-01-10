Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
10.01.2026. u 11:34

Što je hrvatskom pravosuđu i njegovu međunarodnom imidžu trebalo takvo podrivanje kredibiliteta sudstva i Ustavnog suda

Višeslojno je Plenkovićevo uvjetovanje imenovanja troje ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda inzistiranjem da parlamentarna većina izabere dva ustavna suca kako bi "zadržali" većinu u Ustavnom sudu. Na političkoj razini nije se dogodilo ništa novo pa ni strašno. Svjedočili smo i goremu, kao što je neizbor desetero ustavnih sudaca u izvanrednom ustavnom roku i potencijalna ustavna kriza u režiji SDP-a. Ako govorimo o političkoj trgovini, i nje je bilo, jedino što politički akteri o tome nisu javno govorili već smo u rezultatu imali nedvojbeni dokaz da je takvo što moglo proizaći isključivo iz političke trgovine.

Ključne riječi
Andrej Plenković HDZ

Komentara 2

Pogledaj Sve
TI
tico123
12:10 10.01.2026.

državnik ili diktator koji našu lovu daje svima a najmanje svom narodu tj da 1 e a uzima 2 e

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Grenland
Premium sadržaj
BORISLAV RISTIĆ

Grenland ne čeka sudbina Venezuele, ali neka blaža varijanta mogla bi imati prođu

U glavnim medijima najprisutnija je tendencija da se ova akcija američke vojske smjesti u kontekst tzv. Monroeove doktrine. Ta doktrina tiče se odnosa velikih sila, a njezina je srž u tome da Sjedinjene Države, kako bi zaštitile svoje nacionalne interese, imaju pravo i obavezu spriječiti bilo kakav pokušaj sklapanja saveza neke države zapadne hemisfere s nekom drugom velikom silom izvan te hemisfere

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!