Život, kakvim ga je u intervjuima pričao Tomislav Sabljak, živjeli su veliki lažljivci, opsjenari ili ljudi do kraja predani književnosti. On je očito bio od treće vrste. Kada je drugog dana 2026. minuo svijetom, za njim je pošla nečuvena raskoš sjećanja, umrli su Thomas Stearns Eliot, Stephen Spender i Wystan Hugh Auden, umro je Danilo Kiš, a onda i cjelokupna, vrlo pažljivo upamćena, dokumentirana i u zasebne kataloge, po godinama i događajima, razvrstana hrvatska književnost druge polovine dvadesetog stoljeća, a s njom i grad Zagreb, od nekoliko posljednjih godina pred Drugi svjetski rat, pa do najnovijih dana. To što je ovaj čovjek pamtio, u čemu je živio i sudjelovao, uglavnom tiho i diskretno, negdje iz pozadine, iz drugoga i trećeg reda, nije doživio nitko drugi, i njegovom smrću umrlo je više toga nego spaljivanjem jedne solidne biblioteke u Sarajevu, Damasku, Caracasu.
Otkrivamo, zapravo, kako ne postoji nijedna druga institucionalizirana i kroz vrijeme protegnuta lista koja bi na približno vjerodostojan način potvrđivala postojanje hrvatske književnosti, iz čega, slijedeći logiku, lako zaključujemo da u Hrvatskoj ne postoji, niti je ikad postojala važnija književna nagrada od one koju je ustanovio Tomislav Sabljak
Ne propustite
Čovjek kupio tenk na internetu, a onda otvorio spremnik goriva: Odmah je nazvao policiju
Nina Morić: 'Ubila sam dvoje djece. Bivši me to tražio, a on im je već bio dao imena'
Ovaj grad bi mogao pasti za nekoliko minuta i zauvijek sve promijeniti: 'Bilo bi brzo i bez prolijevanja krvi'
FOTO Miro Bulj dobio prezgodnu snahu, zasjala u vjenčanici, evo kako izgleda velika sinjska fešta
Želite prijaviti greške?
Trump-Putinov svijet je 'razbojnička jazbina'
'Misle da Ameriku čine sigurnijom - kaosom, razbijanjem obitelji i ubijanjem ljudi'
S nostalgijom se prisjećam 'Zabranjene ljubavi', taj projekt je odgojio ekipe koje danas stvaraju popularne serije
Oba stupa ZPP-a moraju ostati, s 20% manje novca za potpore neće biti jednakosti među članicama EU
Još iz kategorije
Crkva neće sačuvati svetinje prešućivanjem, nego istinom i odgovornošću
Ako se pokaže da je u Solinu netko ciljao na umjetnost Marka Rupnika, onda je to simptom šireg problema
Sve će to, o mila moja, prekriti snjegovi, ružmarin i Stipe: Poznati i nepoznati prilozi za povijest upravo ugaslog tjednika Globus
Mediji se gase šaptom, kao da ih nikada nije ni bilo
Papci smo za oružje, kaže Zoki. Najveći smo papci bili kad je on bio premijer
On je poslao MiG-ove na remont u "najkorumpiraniju" Ukrajinu. Taštinu mu vrijeđa što je Ivan Anušić drugi najpopularniji političar, O.K., ali neka ne radi štetu HV-u
Američki predsjednik zadao je ozbiljan udarac međunarodnom poretku, ali sve dok ga Europa podržava, on nije mrtav
Trumpov čin potvrđuje da ključna pravila liberalnog međunarodnog poretka više ne vrijede, što predstavlja implicitno opravdanje i za Putinovu agresiju na Ukrajinu, kao i za buduću kinesku invaziju na Tajvan, ali i eventualnu američku aneksiju Grenlanda
Treba li državniku Plenkoviću prljava politička igra?!
Što je hrvatskom pravosuđu i njegovu međunarodnom imidžu trebalo takvo podrivanje kredibiliteta sudstva i Ustavnog suda
Kad flotom robota upravlja AI, učinkovitost je 10% veća
Strojevi prestaju biti unaprijed isprogramirani alati i postaju autonomni sustavi koji razumiju, uče i djeluju u složenom okruženju
Amerika je jednostavno pretjerano naoružana i nasilna zemlja
Ubojstvo žene u Minneapolisu moglo bi pokrenuti nove prosvjede u Americi zbog "državnog nasilja", no bila bi to reakcija na simptome i posljedice, a ne na uzrok
Grenland ne čeka sudbina Venezuele, ali neka blaža varijanta mogla bi imati prođu
U glavnim medijima najprisutnija je tendencija da se ova akcija američke vojske smjesti u kontekst tzv. Monroeove doktrine. Ta doktrina tiče se odnosa velikih sila, a njezina je srž u tome da Sjedinjene Države, kako bi zaštitile svoje nacionalne interese, imaju pravo i obavezu spriječiti bilo kakav pokušaj sklapanja saveza neke države zapadne hemisfere s nekom drugom velikom silom izvan te hemisfere
Tko više može procijeniti na što je Donald Trump spreman?
Suočavamo se s činjenicom da s obje naše strane, istočne i zapadne, postoje "carstva" koja su nas spremna ugroziti
Rusko 'njet' prvi put nije prepreka za djelovanje Europe
Ruski "njet" bio je filter kroz koji ništa nije smjelo proći. Takav pristup bio je u javnom diskursu pretočen u prihvatljive tonove, kao to su oprez, odgovornost, stabilnost. U stvarnosti je proizvodio suprotno