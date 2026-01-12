Nakon Rafalea i CAESAR-a: Hrvatsko-francuska obrambena suradnja ulazi u novu fazu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je danas u Banskim dvorima delegiranog ministra za Europu i vanjske poslove Francuske Republike, Benjamina Haddada. Posjet ministra Haddada potvrda je kontinuiteta i daljnjeg jačanja bliske suradnje dviju država u okviru Europske unije i NATO-a. Ta je suradnja dodatno osnažena službenim posjetom predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Francuskoj u prosincu, na poziv predsjednika Republike Emmanuela Macrona, u sklopu kojeg je održan i hrvatsko-francuski gospodarski forum uz sudjelovanje brojnih hrvatskih i francuskih tvrtki.

U Banskim dvorima s delegiranim ministrom za Europu i vanjske poslove Francuske Republike @benjaminhaddad razgovarao sam o bilateralnim, europskim i globalnim temama.



➡️Nastavljamo jačanje bliske suradnje 🇭🇷🇫🇷 u okviru Europske unije i @NATO-a, kao i daljnji razvoj strateškog… pic.twitter.com/T4EinaAF47 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 12, 2026

Predsjednik Vlade izrazio je zadovoljstvo daljnjim razvojem Strateškog partnerstva između Hrvatske i Francuske, u okviru kojeg je usvojen Akcijski plan za razdoblje 2026. – 2028., a osobito je istaknuta suradnja na području sigurnosne i obrambene politike. Tijekom današnjih razgovora poseban je naglasak stavljen na daljnje jačanje i produbljivanje gospodarske suradnje između Hrvatske i Francuske, uključujući jačanje suradnje između tvrtki i razvoj zajedničkih projekata.

Pozitivno je ocijenjeno da su, nakon nabave borbenih aviona Rafalea, Hrvatska i Francuska dodatno produbile obrambenu suradnju i potpisivanjem Ugovora o nabavi 18 samohodnih haubica CAESAR MK2. Na sastanku se razgovaralo i o stanju u hrvatskom susjedstvu te o potrebi očuvanja stabilnosti i pružanja vjerodostojne europske perspektive zemljama jugoistočne Europe. Premijer Plenković i ministar Haddad razmijenili su mišljenja o složenim globalnim okolnostima, s naglaskom na pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu i važnost postizanja trajnog, pravednog i održivog mira, uz puno poštovanje međunarodnog prava i suverenosti Ukrajine.