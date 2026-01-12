Naši Portali
Razgovori u Banskim dvorima

Nakon Rafalea i CAESAR-a: Hrvatsko-francuska obrambena suradnja ulazi u novu fazu

Predsjednik Vlade izrazio je zadovoljstvo daljnjim razvojem Strateškog partnerstva između Hrvatske i Francuske, u okviru kojeg je usvojen Akcijski plan za razdoblje 2026. – 2028., a osobito je istaknuta suradnja na području sigurnosne i obrambene politike

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je danas u Banskim dvorima delegiranog ministra za Europu i vanjske poslove Francuske Republike, Benjamina Haddada. Posjet ministra Haddada potvrda je kontinuiteta i daljnjeg jačanja bliske suradnje dviju država u okviru Europske unije i NATO-a. Ta je suradnja dodatno osnažena službenim posjetom predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Francuskoj u prosincu, na poziv predsjednika Republike Emmanuela Macrona, u sklopu kojeg je održan i hrvatsko-francuski gospodarski forum uz sudjelovanje brojnih hrvatskih i francuskih tvrtki.

Predsjednik Vlade izrazio je zadovoljstvo daljnjim razvojem Strateškog partnerstva između Hrvatske i Francuske, u okviru kojeg je usvojen Akcijski plan za razdoblje 2026. – 2028., a osobito je istaknuta suradnja na području sigurnosne i obrambene politike. Tijekom današnjih razgovora poseban je naglasak stavljen na daljnje jačanje i produbljivanje gospodarske suradnje između Hrvatske i Francuske, uključujući jačanje suradnje između tvrtki i razvoj zajedničkih projekata.

Pozitivno je ocijenjeno da su, nakon nabave borbenih aviona Rafalea, Hrvatska i Francuska dodatno produbile obrambenu suradnju i potpisivanjem Ugovora o nabavi 18 samohodnih haubica CAESAR MK2. Na sastanku se razgovaralo i o stanju u hrvatskom susjedstvu te o potrebi očuvanja stabilnosti i pružanja vjerodostojne europske perspektive zemljama jugoistočne Europe. Premijer Plenković i ministar Haddad razmijenili su mišljenja o složenim globalnim okolnostima, s naglaskom na pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu i važnost postizanja trajnog, pravednog i održivog mira, uz puno poštovanje međunarodnog prava i suverenosti Ukrajine.

Pitali smo francuskog ministra zašto su prodali Rafale Srbiji, evo što je rekao
Ključne riječi
Francuska Andrej Plenković

