ŠOKANTNO!

Apel austrijskog predsjednika Van der Bellene na mula režim u Iranu

BKA  Peter Lechner
Autor
Snježana Herek
12.01.2026.
u 23:11

Kako navode austrijski mediji, među njima i dnevni list “Österreich”, prema informacijama aktivista, prosvjedi u Iranu sada su se proširili na 186 gradova, a navodno je uhićeno oko 10.700 ljudi.

Šokiran izvješćima iz Irana, austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen je u ponedjeljak napisao na platformi Bluesky: “Izvješća iz Irana o masovnoj upotrebi sile protiv mirnih prosvjednika, koja je već dovela do brojnih smrtnih slučajeva, šokantna su”. Uz sljedeći Van der Bellenov apel:

“Pozivam iransko vodstvo da prekine ubijanje, ponovno oslobodi nepravedno pritvorene i poštuje prava iranskog naroda, uključujući slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja. Iranski narod može računati na našu solidarnost u svojoj težnji za boljim i, prije svega, slobodnijim životom.” Kako navode austrijski mediji, među njima i dnevni list “Österreich”, prema informacijama aktivista, prosvjedi u Iranu sada su se proširili na 186 gradova, a navodno je uhićeno oko 10.700 ljudi.

Uz napomenu medija da točnost navedenih podataka iz aktivističkih izvora nije moguće provjeriti. “Österreich” ističe kako je i Europska unija “zgrožena” izvješćima iz Irana o ubijenima među prosvjednicima. List također prenosi današnju poruku Bruxellesa iranskom vodstvu: “Spremni smo predložiti, nove, oštrije sankcije!”

Ključne riječi
Iran Austrija

