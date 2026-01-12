Efendija Cerić prešućuje da iranske pomoći u ratu ne bi bilo bez pristanka Hrvatske

Komentirajući prosvjede u Iranu, bivši poglavar i vrhovni muftija Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Cerić ocijenio je da je na djelu pokušaj rušenja postojećeg poretka "nasiljem i manipulacijama izvana" te da ta tema za ljude u BiH ima dodatnu moralnu dimenziju. "Naša kolektivna memorija pamti tko je stajao uz Bosnu kada joj je bilo najteže... Iran je tada pokazao solidarnost koja se ne zaboravlja. Bilo bi licemjerno, pa i nemoralno, da danas šutimo pred pokušajima vanjske i unutarnje invazije na čast, slobodu i suverenitet Islamske Republike Iran", poručio je efendija Cerić. Iako nije precizirao o kakvoj je solidarnosti riječ, jasno je da misli na ratno vrijeme kad je Iran naoružavao Armiju BiH i njezine redove ojačavao stotinama mudžahedina. U bošnjačkoj javnosti nerado se govori o toj temi. Dijelom zato što su mudžahedini počinili brojne ratne zločine nad Srbima i Hrvatima, a dijelom i zato što je oružje bošnjačkoj vojsci stizalo u uvjetima međunarodnog embarga, pa o tome nije baš uputno otvoreno govoriti.