Žarko Ivković

Efendija Cerić prešućuje da iranske pomoći u ratu ne bi bilo bez pristanka Hrvatske

Sarajevo: Prijam za Boži? kod uzoritog kardinala Vinka Pulji?a
Zvonimir Coric
12.01.2026. u 10:30

Oružje za Armiju BiH i fanatični borci odlazili su preko hrvatskog teritorija i uz znanje hrvatskih vlasti

Komentirajući prosvjede u Iranu, bivši poglavar i vrhovni muftija Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Cerić ocijenio je da je na djelu pokušaj rušenja postojećeg poretka "nasiljem i manipulacijama izvana" te da ta tema za ljude u BiH ima dodatnu moralnu dimenziju. "Naša kolektivna memorija pamti tko je stajao uz Bosnu kada joj je bilo najteže... Iran je tada pokazao solidarnost koja se ne zaboravlja. Bilo bi licemjerno, pa i nemoralno, da danas šutimo pred pokušajima vanjske i unutarnje invazije na čast, slobodu i suverenitet Islamske Republike Iran", poručio je efendija Cerić. Iako nije precizirao o kakvoj je solidarnosti riječ, jasno je da misli na ratno vrijeme kad je Iran naoružavao Armiju BiH i njezine redove ojačavao stotinama mudžahedina. U bošnjačkoj javnosti nerado se govori o toj temi. Dijelom zato što su mudžahedini počinili brojne ratne zločine nad Srbima i Hrvatima, a dijelom i zato što je oružje bošnjačkoj vojsci stizalo u uvjetima međunarodnog embarga, pa o tome nije baš uputno otvoreno govoriti.

quo_vadis
quo_vadis
11:06 12.01.2026.

u 7 mjesecu 95 im pada srebrenici a alija moli tuđmana da spasi bihać od još gore sudbine s puno više stanovništva,to isto čini i tadašnji turski predsjednik demirel a oni danas HR nazivlju agresorom i sustavno preglasavaju BH hrvate...i još zločine počinjene nad HR civilima i vojnicima nazivaju izoliranim incidentima...gori od srba!

BORISLAV RISTIĆ

Grenland ne čeka sudbina Venezuele, ali neka blaža varijanta mogla bi imati prođu

U glavnim medijima najprisutnija je tendencija da se ova akcija američke vojske smjesti u kontekst tzv. Monroeove doktrine. Ta doktrina tiče se odnosa velikih sila, a njezina je srž u tome da Sjedinjene Države, kako bi zaštitile svoje nacionalne interese, imaju pravo i obavezu spriječiti bilo kakav pokušaj sklapanja saveza neke države zapadne hemisfere s nekom drugom velikom silom izvan te hemisfere

