Sve će to, o mila moja, prekriti snjegovi, ružmarin i Stipe: Poznati i nepoznati prilozi za povijest upravo ugaslog tjednika Globus

Dvojica Hrvata s tada još jugoslavenskim putovnicama stajala su u nekoj kineskoj radionici u Hong Kongu i pokušavali naručiti proizvod koji žele u velikim količinama: bedž u bojama hrvatske zastave koji svira "Lijepu našu". Vrijeme radnje je prva polovina 1991., a zainteresirani kupci su novinski izdavači, koji žele dijeliti taj bedž kao dar čitateljima svog tjednika u povodu tek uspostavljenog praznika, Dana državnosti. Jedini problem tog trenutka prilikom narudžbe? Kineski majstori rado će to proizvesti, ali moraju dobiti note ili audiozapis, nešto na temelju čega da rade. Moraju čuti melodiju koju će bedž svirati. Zainteresirani hrvatski klijenti shvaćaju da nemaju ni snimku ni note, pa improviziraju pjevajući: na, na, naaa… Majstori to dešifriraju uz pomoć neke melodike, bace se na proizvodnju i, nedugo zatim, na dnu naslovnice tjednika Globus, broj 25 od 31. svibnja 1991., ponosno piše: svakom kupcu kod kolportera Globus poklanja bedž koji svira "Lijepu našu"! Iznad toga, glavni naslov "Srbi na ratnoj stazi" i velika fotografija okupljanja nekih četnika na nekom skupu.