Kancelar Merz shvatio da je Turska sve važniji faktor za sigurnost u Europi

Chancellor Merz in Turkey
Michael Kappeler/DPA
12.01.2026. u 19:13

Izvoz oružja iz Njemačke u Tursku lani je dosegao najvišu razinu u 26 godina.Ta je zemlja lani bila druga na popisu, odmah iza Norveške. Ukrajina je pak pala na treće mjesto

Njemačka je u protekloj godini značajno smanjila izvoz oružja. Nakon dvije rekordne godine u isporuci oružja Ukrajini, u 2025. trend se preokrenuo i došlo je do značajnog pada izvoznih dozvola za njemačku vojnu opremu. Zanimljiv je i podatak da je izvoz oružja u Tursku dosegao najvišu razinu u 26 godina! Ta je zemlja lani bila druga na popisu, odmah iza Norveške. Ukrajina je pak pala na treće mjesto. Prema odgovoru Saveznog ministarstva za gospodarstvo i energetiku na upit zastupnika Lijeve stranke Ulricha Thodena, njemačka vlada dala je zeleno svjetlo za izvoz oružja i druge vojne opreme u vrijednosti od 8,40 milijardi eura između 1. siječnja i 8. prosinca prošle godine. U prethodne dvije godine iznos odobrenih isporuka dosegnuo je rekordne vrijednosti od 13,33 milijarde eura 2024. i 12,15 milijardi eura 2023. Državni tajnik Thomas Steffen otkrio je da je u Ukrajinu 2025. godine izvezeno oružja u vrijednosti od 1,14 milijardi eura, dok je preklani to bilo 8,15 milijardi eura. Glasnogovornica ministarstva objasnila je agenciji DPA da se kontinuirana podrška Ukrajini djelomično temelji na prethodno dodijeljenim dozvolama. Sredstva za Ukrajinu ulijevaju se, tumačila je, u dugoročnije projekte koji se ne odražavaju odmah u izvoznim dozvolama, već kasnije. U 2024. je, govore analize, Njemačka izvezla više naoružanja nego u bilo kojoj prethodnoj godini u svojoj povijesti.

