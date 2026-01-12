Rusija je bila jedini protivnik EU od ilegalne aneksije Krima 2014., ali posve neskriveno od agresije na Ukrajinu prije četiri godine. No nitko nije mogao predvidjeti da će SAD pod vodstvom Donalda Trumpa postati možda još opasniji protivnik EU od Rusije! Naravno, SAD je i prije bio u sporovima s EU, u prvom redu trgovinskim, ali ni u jednom trenutku u pitanje nije dolazilo međusobno savezništvo. Kako se Europa godinama uljuljkala u jeftine ruske energente, pa je ostala u šoku nakon ruske agresije na Ukrajinu, tako se i godinama uljuljkala u američku sigurnost pod kišobranom NATO-a od kraja Drugoga svjetskog rata, da bi sad u šoku od drastične promjene američke vanjske politike bila u potrebi hitno se naoružavati i što više sama se brinuti o sebi i svojoj sigurnosti. SAD je pod Trumpom pokazao da želi slabu ili nikakvu Europsku uniju, da EU ne drži ravnopravnim partnerom, i da je puno više usmjeren na pojedine europske zemlje i čelnike, među kojima se ističe Viktor Orbán, ali i na pojedine političke opcije, poput njemačkog ekstremno desnog AfD-a, kojima je svima glavni cilj razbijanje EU. Jer bi SAD daleko lakše tako nametao svoje interese nego EU u cjelini. Tako bismo mogli zaključiti da se SAD po tome uopće ne razlikuje od Rusije. No problem nastaje kad znamo što je Rusija danas, a kad i dalje baš ne znamo na što je sve spreman Trump u svojoj nepredvidljivosti u politici, i koji je kao naš saveznik, u našem dvorištu.