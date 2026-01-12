Rusija je bila jedini protivnik EU od ilegalne aneksije Krima 2014., ali posve neskriveno od agresije na Ukrajinu prije četiri godine. No nitko nije mogao predvidjeti da će SAD pod vodstvom Donalda Trumpa postati možda još opasniji protivnik EU od Rusije! Naravno, SAD je i prije bio u sporovima s EU, u prvom redu trgovinskim, ali ni u jednom trenutku u pitanje nije dolazilo međusobno savezništvo. Kako se Europa godinama uljuljkala u jeftine ruske energente, pa je ostala u šoku nakon ruske agresije na Ukrajinu, tako se i godinama uljuljkala u američku sigurnost pod kišobranom NATO-a od kraja Drugoga svjetskog rata, da bi sad u šoku od drastične promjene američke vanjske politike bila u potrebi hitno se naoružavati i što više sama se brinuti o sebi i svojoj sigurnosti. SAD je pod Trumpom pokazao da želi slabu ili nikakvu Europsku uniju, da EU ne drži ravnopravnim partnerom, i da je puno više usmjeren na pojedine europske zemlje i čelnike, među kojima se ističe Viktor Orbán, ali i na pojedine političke opcije, poput njemačkog ekstremno desnog AfD-a, kojima je svima glavni cilj razbijanje EU. Jer bi SAD daleko lakše tako nametao svoje interese nego EU u cjelini. Tako bismo mogli zaključiti da se SAD po tome uopće ne razlikuje od Rusije. No problem nastaje kad znamo što je Rusija danas, a kad i dalje baš ne znamo na što je sve spreman Trump u svojoj nepredvidljivosti u politici, i koji je kao naš saveznik, u našem dvorištu.
Europa mora balansirati između zaštite svojih interesa i totalne Trumpove nepredvidljivosti i patološke narcisoidnosti, i nekako čekati da prođu još tri godine njegova mandata, pa da se i tenzije smanje, osim ako Trumpa ne naslijedi netko poput J. D. Vancea koji je još luđi od njega
Evo što o političkoj situaciji u Srbiji kaže glumac Dragan Bjelogrlić, optimističan je
Radite li zimi ovu pogrešku? Poznati automehaničar upozorio: 'Uništit će vam motor. Molim vas, ne činite to'
Rusi smislili bizarni izum, a prvi put je viđen na tenkovima: 'Na frontu se isplati eksperimentirati sa šiljcima, lancima, kavezima...'
USKOK optužio 53 osobe: Muljali na porezu, novac trošili na luksuz, evo tko su oni
Trump-Putinov svijet je 'razbojnička jazbina'
'Misle da Ameriku čine sigurnijom - kaosom, razbijanjem obitelji i ubijanjem ljudi'
S nostalgijom se prisjećam 'Zabranjene ljubavi', taj projekt je odgojio ekipe koje danas stvaraju popularne serije
Oba stupa ZPP-a moraju ostati, s 20% manje novca za potpore neće biti jednakosti među članicama EU
